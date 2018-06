Giochi Mediterraneo | Italia calcio è ok

Pallanuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Turchia 23-3. Il Settebello pensa già alla Spagna : Dopo la facile vittoria del Setterosa in mattinata, arriva un altro largo successo, quello del Settebello, sempre contro la Turchia, nel torneo di Pallanuoto maschile ai Giochi del Mediterraneo: la nazionale italiana ha vinto per 23-3 ed ora potrà concentrarsi sulla importantissima sfida di domani contro la Spagna, che vale l’accesso alla finale per l’oro di domenica 1 luglio. Al festival del gol degli italiani prendono parte Gallo ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : ori per Slovenia ed Egitto nei tornei di singolare : Si sono conclusi oggi pomeriggio a Tarragona i tornei di singolare del Tennistavolo validi per i Giochi del Mediterraneo: oro per lo sloveno Darko Jorgic nel tabellone maschile e per l’egiziana Dina Meshref in quello femminile. Domani scatteranno le fasi a gironi del tornei a squadre, che vedranno le finali sabato. La finalissima maschile ha visto la vittoria dello sloveno Darko Jorgic sull’iberico Jesus Cantero Juncal per 4-0 (11-8, ...

Taekwondo - Giochi del Mediterraneo 2018 : azzurro sbiadito a Tarragona - dominio turco nella prima giornata di gare : azzurro sbiadito nella prima giornata del Taekwondo ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. nella categoria +80 kg, Matteo Milani è stato sconfitto dal macedone Dejan Georgievski con il punteggio di 24-13, mentre Martina Corelli nei -49 kg si è arresa per 10-8 contro la tunisina Ikram Dhahri. La prima giornata di gare è stata contraddistinta da un autentico dominio turco, con due ori e un bronzo nelle prime tre categorie di peso ...

Golf - Giochi del Mediterraneo 2018 : quattro argenti per l’Italia! Angelica Moresco e Aron Zemmer sfavillanti - secondo posto per i due team azzurri : quattro argenti per l’Italia nel Golf ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. L’azzurra Angelica Moresco ha sfiorato la vittoria nella gara femminile, cedendo proprio al passo conclusivo contro la spagnola Marta Sanz Barrio, abile nel realizzare un ultimo round fantastico in 68 colpi sul par 72 del Costa Daurada Golf Club e nell’agganciare la Moresco al comando della classifica a quota -4. Per l’azzurra ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Grecia 3-0 - gli Azzurrini volano in Finale! : La Nazionale Italiana di Calcio, allenata da Daniele Franceschini, centra il suo obiettivo e conquista la finale dei Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona (Spagna). La selezione Under18 ha superato 3-0 la Grecia, grazie alle marcature di Nicola Rauti al 17′, di Davide Merola al 31′, su Calcio di rigore, e di Hans Nicolussi Caviglia al 71′. Una prova di grande qualità della selezione nostrana che così accede all’ultimo ...

Volley femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia fuori ai quarti di finale - eliminata dalla Turchia. Azzurre senza medaglie : L’Italia conclude ai quarti di finale la propria avventura nel torneo di Volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Le Azzurre sono state sconfitte dalla Turchia per 3-1 (22-25; 25-16; 25-16; 25-23): dopo aver vinto il primo parziale, le ragazze di coach Massimo Bellano si sono spente e hanno prestato il fianco al gioco delle anatoliche, trascinate ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : ORO GWEND - Italia in finale nel calcio! Ma la Spagna recupera nel medagliere… : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi giovedì 28 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : ORO GWEND - Basile bronzo nel judo. La Spagna rimonta - si riapre tutto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi giovedì 28 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Judo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Edwige Gwend da favola! E’ oro nei -63 kg! Brilla l’argento di Carola Paissoni - bronzo per Fabio Basile e Nicholas Mungai : Edwige Gwend stellare a Tarragona. L’azzurra ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria -63 kg del Judo in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018, suggellando un percorso da fenomeno assoluto. La Gwend ha demolito la tunisina Meriem Bjaoui con un fantastico ippon nel primo minuto del match ed è salita sul gradino più alto del podio al termine di una giornata in cui non ha avuto rivali all’altezza del suo straordinario ...

LIVE Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Grenot e Re vogliono l’oro - Italia d’assalto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018, seconda giornata per le gare di Atletica leggera. A Tarragona (Spagna) l’Italia si gioca delle carte importanti con Libania Grenot e Davide Re a caccia della medaglia d’oro sui 400 metri dove anche Maria Benedicta Chigbolu proverà a essere protagonista. Sui 100 metri ci Giochiamo le nostre carte con Anna Bongiorni, Johanelis Herrera Abreu e Federico Cattaneo ...

Vela - Giochi del Mediterraneo 2018 : ottima giornata per gli azzurri con Zennaro - Camboni e Tartaglini in lotta per la vittoria : L’ultima giornata delle regate di qualificazione alle Medal Race di domani ha regalato molte gioie agli azzurri in tutte le categorie del programma di Vela ai Giochi del Mediterraneo 2018 in corso di svolgimento a Tarragona. L’Italia si potrebbe giocare addirittura tre carte da medaglia d’oro, ma soprattutto nell’RS:X femminile c’è molto equilibrio e potrebbe succedere di tutto. ottima giornata per gli azzurri del ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 4 medaglie per l’Italia nel golf - ma la Spagna rimonta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi giovedì 28 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Judo - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : dalle 17.00 le finali - azzurri per il pieno di medaglie : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del Judo ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Dopo la scorpacciata di medaglie di ieri, contraddistinta dall’oro di Manuel Lombardo, dagli argenti di Odette Giuffrida e Miriam Boi e dal bronzo di Francesca Milani, l’Italia cala altri tre assi per andare a caccia di ulteriori allori nella prestigiosa competizione iberica. Il campione ...

Basket 3×3 - Giochi del Mediterraneo 2018 : tra le donne tanta incertezza - tra gli uomini Turchia già nei guai. Stasera le due nazionali italiane : Si apre con tanta incertezza la seconda giornata del Basket 3×3 ai Giochi del Mediterraneo. La questione riguarda soprattutto il torneo femminile, in cui tutte le squadre del gruppo A, che è sceso in campo stamattina, si sono quasi sempre battute a vicenda. Per quanto riguarda il torneo maschile, invece, c’è già una formazione pericolante, ed è quella della Turchia. TORNEO MASCHILE In attesa dell’esordio dell’Italia, ...