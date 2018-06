Giochi del Mediterraneo 2018 | tutti gli azzurri in gara giovedì 28 giugno Programma

Giochi del Mediterraneo 2018 : il programma di giovedì 28 giugno. Gli orari e tutte le gare di oggi : oggi giovedì 28 giugno andrà in scena la settimaa giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo 2018. Nuova valanga di medaglie in arrivo, l’Italia vuole essere assoluta protagonista con le sue stelle che puntano alle medaglie. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari di oggi giovedì 28 giugno ai Giochi del Mediterraneo 2018. L’evento sarà trasmesso in DIRETTA LIVE scritta su OASport. giovedì ...

Canottaggio - Giochi del Mediterraneo 2018 : domani le eliminatorie : Nel Canal Olimpic de Catalunya le eliminatorie del Canottaggio dei Giochi del Mediterraneo Saranno 13 le batterie che domani si disputeranno sulle acque del Canal Olimpic de Catalunya ? lo stesso che durante i Giochi di Barcellona 92 ospitò le gare olimpiche di canoa ?. Il primo via alle 8.30 con la batteria del singolo pesi leggeri maschile, ma l?Italia sarà impegnata nella seconda eliminatoria, alle 8.40, con Martino Goretti, peraltro reduce ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo : Crippa-Chiappinelli di bronzo : Nella giornata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, i due giovani mezzofondisti azzurri al terzo posto su 5000 metri e 3000 siepi. Quarto il pesista Bianchetti Due medaglie di bronzo per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona, in Spagna, nella sessione serale della prima giornata dell’Atletica. Entrambe arrivano da due giovani mezzofondisti azzurri, campioni europei under 23 in carica: Yeman Crippa è terzo con 13:56.53 nei 5000 ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : bronzi di Crippa e Chiappinelli - Bianchetti sfiora il podio : L’Italia dell’Atletica leggera inizia con due medaglie ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. A conquistarle sono stati Yeman Crippa sui 5000 metri e Yohanes Chiappinelli sui 3000 metri siepi. Il ventenne senese sale sul terzo gradino del podio con 8:23.06: proprio lui ha cercato di forzare il ritmo in avvio, poi il favorito marocchino Soufiane El Bakkali ...

LIVE Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : BRONZO CHIAPPINELLI NELLE SIEPI E CRIPPA NEI 5000! Beffa Bianchetti : quarto all'... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle gare di Atletica leggera dei Giochi del Mediterraneo 2018: cronaca in tempo reale, minuti dopo minuti, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.

Medagliere Giochi del Mediterraneo 2018 : ITALIA PADRONA ASSOLUTA! Spagna e Turchia lontane : I Giochi del Mediterraneo 2018 si disputeranno a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La XVIII edizione di questa competizione multisportiva, riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, regalerà come sempre grande spettacolo. L’ITALIA punta a vincere il Medagliere come accade ininterrottamente da Almeria 2005: l’obiettivo è quello di confermare la nostra supremazia in questa area geografica e di ribadire il ...

Equitazione - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia di bronzo nel salto ostacoli! Il Portogallo è oro davanti alla Francia con un palpitante jump-off : bronzo che luccica per l’Italia del salto ostacoli ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Gli azzurri hanno concluso la prova a squadre al terzo posto nel Royal Polo Club di Barcellona, consacrandosi in una grande competizione internazionale con un team composto da atleti under 25 agli ordini del selezionatore Duccio Bartalucci. A cingersi il collo con la medaglia di bronzo sono stati Giampiero Garofalo su Scara Mouche ...

Pallanuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : bene l’Italia. La Serbia batte il Montenegro : Si è conclusa anche per il torneo di Pallanuoto maschile la prima giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo: nel pomeriggio era arrivato il successo del Settebello ai rigori sulla Grecia, mentre nel girone degli azzurri in serata la Spagna ha maramaldeggiato contro la Turchia. Nel Girone A la Francia ha avuto la meglio sul Portogallo per 13-8, ed ora proverà a dare fastidio alle due superpotenze del raggruppamento: la Serbia ha battuto il ...

Pallamano - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia sconfitta 28-21 dalla Spagna - iberiche in semifinale : Tre partite, due sconfitte. Questo è il bilancio momentaneo della Nazionale Italiana di Pallamano femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018, con il secondo ko arrivato questa sera per mano dalla Spagna padrona di casa, con il punteggio di 28-21. Avvio di gara subito in favore delle iberiche, capaci di portarsi sul 9-5 già al quarto d’ora, subendo poi il ritorno delle azzurre, che aggiustano la difesa e accorciano fino al 10-8 al 20′. ...

Pallamano - Giochi del Mediterraneo 2018 : definite le semifinali maschili - i risultati di mercoledì 27 giugno : Dopo il giorno di riposo, tornano le gare del torneo di Pallamano dei Giochi del Mediterraneo, ospitati dalla città catalana di Tarragona, che hanno riservato come sempre molte emozioni nei due tornei. UOMINI Sono iniziati i quarti di finale, aperti dal 30-25 della Tunisia nel derby nordafricano contro l’Algeria, con la Croazia che si è invece imposta solamente 17-16 contro la Slovenia in una partita avara di reti. Tutto facile per la ...

LIVE Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : BRONZO CHIAPPINELLI NELLE SIEPI! Beffa Bianchetti : quarto all’ultimo lancio nel peso! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Prima giornata di gare per l’Atletica leggera a Tarragona (Spagna) e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: ci Giochiamo carte importanti come Libania Grenot, Maria Chigbolu e Davide Re sui 400m; Filippo Randazzo e Kevin Ojiaku nel salto in lungo; Yema Crippa sui 5000m. OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle gare di Atletica leggera dei Giochi del ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : tre azzurri ai quarti - domani si gioca per le medaglie : Proseguono in maniera quasi perfetta per gli azzurri del Tennistavolo le qualificazioni dei tornei di singolare ai Giochi del Mediterraneo: tre azzurri su quattro hanno superato oggi la seconda fase a gironi e sono entrati tra gli otto qualificati (per ciascun tabellone) alla fase ad eliminazione diretta. Nelle qualificazioni maschili, nel Gruppo K Mihai Razvan Bobocica ha vinto per 4-2 contro il lusitano Diogo Chen prima di cedere per 3-4 allo ...

Vela – Giochi del Mediterraneo - giornata molto positiva per gli italiani delle tavole : giornata molto positiva per gli italiani delle tavole ai Giochi del Mediterraneo 2018. Domani tornano in acqua anche i Laser, oggi in riposo Proseguono i Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona, in Spagna, con gli oltre 3600 atleti impegnati nelle 31 discipline sportive, tra queste anche la Vela la cui sede è a Salou. Il vento è stato abbastanza leggero anche oggi, sette nodi per la prima prova è poi aumentato fino a dieci, un po’ più a destra ...