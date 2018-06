Giochi Asia : Coree unite in 3 discipline : Lo ha annunciato un portavoce dell'organizzazione, precisando che i tre sport in questione sono la canoa, il canottaggio e il basket femminile. Le due Coree sfileranno insieme nella cerimonia di ...

PES 2018 è stato scelto come titolo competitivo per i prossimi Giochi Asiatici 2018 di Jakarta-Palembang : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi che PES 2018 è stato scelto come titolo competitivo dimostrativo per la diciottesima edizione dei Giochi Asiatici, l'importante manifestazione sportiva che si terrà nel 2018 a Jakarta e Palembang.I Giochi Asiatici sono un evento sportivo continentale organizzato da OCA (Olympic Council of Asia), inizieranno il 18 agosto e vedranno, per la prima volta, la presenza di tornei eSport dimostrativi. ...