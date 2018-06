Gestione del patrimonio | i vantaggi di una visione unitaria

Francesco affida a Galantino la Gestione del patrimonio della Santa Sede : Monsignor Galantino superstar. Papa Francesco ha affidato al vescovo di Cassano allo Ionio, fino ad oggi numero due dei vescovi italiani, l'incarico di amministrare il patrimonio della Santa Sede, sostituendo il cardinale Domenico Calcagno che ha presentato le dimissioni per raggiunti limiti di età (75 anni). Galantino lascia il posto di segretario della Conferenza episcopale italiana nove mesi prima della scadenza del mandato ...

Due terzi degli italiani non si fidano della Gestione dei loro dati sui social : Circa due terzi degli internauti italiani non si fidano della gestione dei loro dati personali da parte dei social network e dei motori di ricerca, eppure la metà tende a non leggere le informazioni ...

Trombi e Verdi - Firenze Riparte a Sinistra - : "Sulla Gestione idrica Rossi e Nardella stanno facendo molto rumore per nulla : finché non si ... : ... specie se vogliamo offrire proposte seriamente innovative e di Sinistra: si smetta di gestire l'acqua chiedendo al mercato di rendere efficiente la nostra gestione, la politica si faccia carico ...

“I suoli delle Valli del Noce” - pubblicazione FEM per la Gestione sostenibile dei frutteti : Oltre 1.300 trivellate, 227 profili pedologici studiati, 700 campioni di suolo raccolti e analizzati, oltre 2.300 campioni di foglie e più di 800 frutti esaminati. Sono i numeri dello studio contenuto nel volume “I suoli delle Valli del Noce” edito dalla Fondazione Edmund Mach e curato da Duilio Porro, Giacomo Sartori e Maria Venturelli, che raccoglie i risultati di un progetto realizzato con il supporto di Melinda e delle Casse rurali della Val ...

Parma. Protocollo per la Gestione del Verde Pubblico : Al Wo.Pa il Protocollo di intesa per agroecologia urbana città e scuole verdi. Il Verde urbano come elemento strategico della progettazione

Ariccia - i Geologi del Lazio al Workshop di Protezione Civile : “Rischi naturali e Gestione delle emergenze nei Colli Albani” : La Città Metropolitanadi Roma Capitale – Dipartimento VI “Pianificazione TerritorialeGenerale”- Servizio 3 -“Geologico, difesa del suolo eProtezione Civile in ambito metropolitano” nella persona delDott. Alessio Argentieri, in collaborazione con l’Ordine dei Geologidel Lazio ed il Comune di Ariccia, hanno organizzato nel pomeriggiodi venerdì 22 giugno, un Workshop sui rischi territoriali e sulsistema di ...

Google rende più facile la Gestione del proprio account su Android : Google ha deciso di intervenire al fine di rendere più agevole per gli utenti la gestione del proprio account su dispositivi con Android. La nuova e migliorata esperienza account Google viene resa disponibile a partire da oggi, mentre le controparti per iOS e per il web arriveranno nel corso dell'anno. L'articolo Google rende più facile la gestione del proprio account su Android proviene da TuttoAndroid.

Maturità 2018 : ecco tutte le tracce della seconda prova - da Aristotele alla Gestione di una S.p.a : In riferimento alla seconda prova degli esami di Maturità 2018, è Aristotele l’autore scelto quest’anno per la versione di Greco del Liceo classico, con un brano in cui si affronta il tema dell’amicizia. Due i problemi assegnati allo Scientifico per il compito di Matematica. Il primo chiede di risolvere una situazione concreta, collegata alla programmazione del funzionamento di una macchina usata nella produzione industriale di mattonelle. Il ...

Google semplifica la Gestione degli abbonamenti del Play Store : Google, mediante l'introduzione di diverse novità, semplifica la gestione degli abbonamenti sottoscrivibili dal Google Play Store a utenti e sviluppatori. L'articolo Google semplifica la gestione degli abbonamenti del Play Store proviene da TuttoAndroid.

5S : questione cinghiali e Gestione fauna sono del tutto carenti : M5S: cittadini e agricoltori stremati da situazione corrente Roma – Di seguito le parole dei consiglieri regionali del M5S del Lazio. “L’arrivo dei cinghiali in alcune zone di Roma è solo la punta dell’iceberg di una gestione della fauna selvatica del tutto carente a più livelli. Cominciando dalla legge regionale 4 del 2015, introdotta dalla precedente Giunta Zingaretti, che oggi mostra tutta la sua inadeguatezza e ...

Ecco cosa impedisce una buona Gestione dell’ipertensione e quali sono i valori ottimali : Il 60% degli europei affetti da ipertensione arteriosa non assume una terapia. Di questi pazienti appena uno su tre presenta livelli di pressione al di sotto dei valori di 140/90 mmHg. Questo avviene nonostante sia i medici che i malati abbiano a disposizione da molti anni farmaci efficaci e ben tollerati e dispongano di strumenti assai precisi per la diagnosi. Per invertire questa tendenza l’European Society of Hypertension (ESH) insieme alla ...

Maltempo - diversi interventi settore Gestione del territorio : Per far fronte ad eventuali situazioni di pericolo causate dal nubifragio che si è abbattuto sulla città ieri pomeriggio, il sindaco Sergio Abramo ha attivato immediatamente il settore gestione del ...

Contratto d'affido per la Gestione del Palacannizzaro : Nella politica sportiva dell'impiantistica nissena, il decentramento per la gestione degli impianti sportivi a enti privati sta alla base degli interventi comunali'. Campione annuncia, inoltre, che '...

Migranti - Crimi : “Stretta su Ong - alimentano traffico. C’è una Gestione sbagliata del fenomeno” : “Anche in queste ore ci sono delle navi italiane che hanno raccolto Migranti e che arrivano nei porti. Il governo italiano sta facendo una stretta sull’utilizzo delle Ong, sul modo in cui stanno intervenendo, incrementando le aspettative ed alimentando il traffico di esseri umani. Questo é un meccanismo che ha fatto cambiare completamente la strategia ed è su quello che stiamo intervenendo”. Lo ha detto il sottosegretario alla ...