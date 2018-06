Germania | partito AfD attacca Ozil | ' Nazionale torni tedesca'

Germania - Spd sceglie Andrea Nahles/ Chi è la prima donna alla guida del Partito socialdemocratico : Germania , Spd sceglie Andrea Nahles : è lei la nuova leader del Partito socialdemocratico . I suoi ruoli precedenti, il discorso e i suoi programmi per il Paese.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 09:29:00 GMT)

Germania - Andrea Nahles eletta presidente della Spd. E’ la prima donna. “Manca solidarietà - anche nel partito” : Andrea Nahles è stata eletta presidente dei socialdemocratici tedeschi con il 66,35% dei consensi. È la prima donna che raggiunge questo incarico nell’Spd. “La solidarietà è quello che più manca in questa società neoliberale globalizzata. Siamo onesti, questo vale anche per l’Spd”. Queste le parole pronunciate pochi minuti prima dalla neo-segretaria nel suo intervento al congresso straordinario dei socialdemocratici come candidata ...