Germania | dopo il flop la bufera | Matthaus ed altre “leggende” a gamba tesa su Loew e soci

Le homepage dei giornali tedeschi dopo l'uscita della Germania dai Mondiali : Si parla di «disgrazia storica» e Germania «a terra» e ci si chiede già che ne sarà dell'allenatore Joachim Löw.

Era internato in Germania : riceve la lettera di sua sorella 74 anni dopo : «Caro fratello, ci giunse gradito il tuo scritto. Sento che godi di ottima salute, come al presente tutti noi». Comincia così la lettera che 74 anni fa, nel 1944, Maria Pettinà scrisse a suo fratello Giovanni. E che è arrivata a destinazione solo adesso, dopo avere attraversato l’Italia, la Germania, il tempo di guerra e quello di pace. All’alpino più anziano d’Italia, che ha 104 anni e vive a Malo, nel Vicentino, l’ha consegnata a mano la ...

Stress Germania - la scelta di Loew dopo la scarica di tensione : un po’ di tempo libero per i calciatori : Germania, Joachim Loew se l’è vista davvero brutta ieri sera, per 90 minuti i tedeschi sono stati vicinissimi al baratro dell’eliminazione Il Ct della Germania, Joachim Loew, ha regalato ai suoi giocatori un po’ di tempo libero dopo l’epica vittoria contro la Svezia in Coppa del Mondo in Russia. Il tecnico ha appena ordinato un “lavoro rigenerativo leggero” per questa domenica pomeriggio a Vatutinki, la città ...

Clamoroso Germania : arrivano le scuse alla Svezia dopo la bufera di ieri! : La Germania si è sentita in dovere di scusarsi con la Nazionale svedese per quanto accaduto nel post partita di ieri, alcune esultanze fuori luogo! La nazionale tedesca di calcio si è scusata con la Svezia per la festosa celebrazione di alcuni membri dello staff tecnico tedesco dopo la vittoria al fotofinish della “Mannschaft” per 2-1 ai Mondiali di Russia, che ha portato a un tumulto con diverse spinte al Fisht Stadium di Sochi dopo ...

Dopo la Germania - la Corea del Sud è ‘ordinaria amministrazione’ per il Messico : il Tricolor ad un passo dagli ottavi : La Corea del Sud sconfitta dal Messico, il Tricolor è con un piede agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 Al secondo turno della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018, il Messico colleziona un’altra vittoria e vola in testa alla classifica provvisoria del girone F a punteggio pieno. Dopo l’impresa contro la Germania, squadra campione del mondo in carica, il trionfo sulla Corea del Sud (per 2-1) appare come ...

Mondiali 2018 Russia - Khedira : 'La Germania ha ancora fame. Dopo il primo anno alla Juve volevo smettere' : Dovevo decidere se far parte dei migliori al mondo o se tirarmi fuori. Ne sono uscito ricominciando da capo con un staff personale, specialisti che curano molti aspetti, forza, movimento, ...

Amichevoli - storica Austria Germania battuta dopo 32 anni. L Inghilterra piega la Nigeria : La nazionale di Janne Andersson, che ha eliminato gli azzurri nello spareggio per l'accesso alla Coppa del Mondo, è inserita del gruppo F, insieme ai campioni in carica della Germania, al Messico e ...

Germania - leoni e tigri in fuga da uno zoo. Catturati dopo alcune ore - : E' accaduto nella città di Luenebach. I felini sono stati riportati nella struttura, mentre un orso è stato abbattuto

Due leoni, due tigri e un giaguaro sono stati catturati dopo essere scappati dalle loro gabbie nello zoo di Lünebach, nell'ovest della Germania: sono stati trovati in una struttura dello zoo, dopo una ricerca aiutata da un drone.

Germania : dopo una lite su un treno accoltella due persone e viene ucciso : Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia l'uomo al termine di una lite a bordo di un treno ha accoltellato e ferito gravemente una persona, per poi rivolgere l'arma contro una poliziotta di 22 anni che non ha esitato a sparargli e a ucciderlo.Continua a leggere

Dybala al Bayern Monaco?/ In Germania : 100 milioni alla Juventus - la Joya è il dopo Lewandowski : Dybala al Bayern Monaco? In Germania: 100 milioni alla Juventus, la Joya è il dopo Lewandowski. Le ultime notizie sull'indiscrezione lanciata dal quotidiano tedesco Bild(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 16:46:00 GMT)

Orrore in Germania - il bambino aveva solo 7 anni. I genitori vanno a riprenderlo dopo una giornata fuori casa - ma la porta è chiusa a chiave. Subito interviene la polizia - poi la tragica scoperta : Una notizia agghiacciante quella che arriva dalla Germania e che sta sconvolgendo l’intero Paese. Si tratta dell’uccisione di bambino di appena 7 anni. È accaduto in Germania dove un bambino è stato trovato morto, apparentemente per strangolamento. Sabato mattina il papà ha rinvenuto il corpicino del figlio in una vasca da bagno. Una morte Subito sospetta e probabilmente provocata da quella persona che doveva accudirlo, ed era anche ...