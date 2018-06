Genoa | Preziosi bacchetta Perin | “ecco cos’ha fatto durante la trattativa con la Juve”

Calciomercato Genoa - incredibile Preziosi : 10+15 milioni - il doppio colpo in attacco è servito [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Genoa – Il Genoa è scatenato in queste ultime ore di Calciomercato, il Presidente Preziosi è pronto ad effettuare un doppio importante investimento per rinforzare la squadra della prossima stagione. L’attacco è sembrato già dall’inizia il reparto con maggiore necessità di rinforzi, la dirigenza rossoblu per questo motivo ha deciso di mettere sul piatto ben 25 milioni di euro per chiudere una doppia operazione, ...

Calciomercato Genoa - Preziosi allo scoperto : “Mandragora? Ecco la situazione” : Calciomercato Genoa – Il Genoa al lavoro senza sosta sul mercato, un reparto pronto ad essere rivoluzionato è il centrocampo. Come riportato qualche settimana fa in esclusiva su CalcioWeb il nome in pole per il centrocampo è sicuramente quello di Mandragora, nelle ultime ore sono arrivate novità da parte del presidente Preziosi: “Se abbiamo visto la Juve per Mandragora? Ora non c’entra, siamo qui per parlare di diritti tv. ...

Calciomercato Genoa - non solo Sandro : Preziosi lavora a due colpi che potrebbero ridisegnare il centrocampo rossoblu : Il Genoa continua a lavorare con forza sul mercato, tanti gli obiettivi che potrebbero ridisegnare il centrocampo rossoblu Il mercato del Genoa entra nel vivo, il presidente Preziosi lavora con forza per ridisegnare il centrocampo puntando in primis su Sandro. L’ex centrocampista del Benevento, tornato all’Antalyaspor, rimane un obiettivo del club ligure, che spinge per trovare un accordo per riportare in Italia il brasiliano. Sandro ...

Genoa - accelerata per la mediana : la mossa di Preziosi : Genoa alle prese con una novità di calciomercato molto importante, il centrocampo del Grifone sta prendendo forma Genoa che sta muovendo passi importanti sul mercato. Di stamane la notizia del possibile arrivo di Lisandro Lopez alla corte di Ballardini, ma il calciomercato è solo agli inizi. Nelle ultime ore, rivela Skysport, c’è stato un incontro tra Preziosi e Marotta per definire il passaggio di Mandragora al Grifone. Sarebbe un ritorno ...

Preziosi : 'Milan? Se avessi i soldi avrei vinto con il Genoa' : 'Se avessi avuto la struttura finanziaria per acquistare il Milan, avrei già vinto qualcosa col Genoa'. Così Enrico Preziosi ha nuovamente smentito le voci secondo cui sarebbe interessato a rilevare ...

Genoa - Preziosi : “io al Milan? Ecco la verità” : Non si placano le voci su un possibile interesse del presidente Preziosi per entrare a far parte del Milan del futuro, il numero uno rossoblu ha deciso di uscire allo scoperto nelle ultime ore: “Sono voci da considerare come illazioni prive di ogni fondamento – ha chiarito come riporta Gianluca Di Marzio -. Anche perché se dovessi fare un investimento proverei a prendere il Real Madrid”, ha concluso il presidente del Genoa. Per ...

Calciomercato - si muovono Genoa e Sampdoria : le intenzioni di Ferrero e Preziosi : Il Calciomercato sta per entrare nella fase decisiva, in particolar modo Sampdoria e Genoa provano ad anticipare i tempi in vista della prossima stagione. Il presidente Preziosi sta lavorando sul fronte Bertolacci, il calciatore è arrivato in prestito secco dal Milan e ha disputato una buona stagione, per il Genoa può rappresentare un punto fermo, si tratta della prima richiesta di Ballardini, previsti contatti nelle prossime ore. Verrà ...

Il Genoa spettacolo di Preziosi è frutto di un'inaspettata novità societaria Video : La mano tesa di Preziosi verso la Nord, la promessa di un Genoa spettacolo [Video] per la nuova stagione. La salvezza dai tratti miracolosi conquistata con Ballardini in panchina ha riacceso l'entusiasmo del presidente rossoblu, che vuole chiudere la sua era sotto la lanterna regalando ai tifosi una squadra da primi dieci posti. Un colpo per ogni reparto, milioni freschi per Preziosi Si riparte dal dodicesimo piazzamento di questa stagione, sul ...

Genoa - a tutto Preziosi : il primo affare chiuso - i dubbi su Rossi - il prezzo di Perin ed il suo sostituto : Genoa alle prese con il calciomercato, tanta carne al fuoco per quanto concerne il club del presidente Preziosi, alle prese con diverse trattative Il Genoa si appresta a chiudere una stagione ricca di alti e bassi, tuffandosi sul calciomercato per cercare di rafforzare la rosa e non ritrovarsi nelle zone calde nella pRossima annata. Il presidente del Grifone Preziosi, ha affrontato l’argomento mercato nelle ultime ore, relativamente al ...

Preziosi annuncia un Genoa spettacolare e i primi nomi parlano chiaro : L'anno prossimo daremo spettacolo [VIDEO], parole del presidente del Genoa, Enrico Preziosi, rientrato in citta' a pochi giorni dall'ultima sfida della stagione contro il Torino che si giochera' in casa. Il Joker è tornato a sorridere dopo tanto tempo, con un entusiasmo che a tratti è parso ritrovato. Due esterni forti per volare La sua nuova promessa ai tifosi è quella di allestire un Genoa competitivo, ancora di più di quello che raggiunse ...

Calciomercato Genoa - Preziosi scatenato : “Perin alla Juve? Mattia ha scelto. Ho chiuso per un attaccante - un altro straordinario è in arrivo…” : Calciomercato Genoa – Il Genoa pensa alla prossima stagione ed in particolar modo al mercato, importanti indicazioni da parte del presidente Preziosi, presente all’inaugurazione del locale Zushi a Genova ha parlato alla stampa di acquisti e cessioni: “Perin? Se vuole andare via la Juventus ci deve ancora chiamare, credo abbia aspettato l’addio di Buffon per poterci contattare: se lo faranno e ci faranno un’offerta consona ...

Calciomercato Genoa - Preziosi allo scoperto : la verità su Perin : Calciomercato Genoa – Il Genoa si prepara a concludere la stagione, ultime due partite per migliorare il bottino in classifica. Testa anche al mercato estivo, un protagonista sarà sicuramente il portiere Perin, nel mirino di importanti club. La conferma è arrivata direttamente dal presidente Preziosi, ecco le dichiarazioni come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’: “È vero, nell’ultimo incontro in Lega a Roma, Marotta ...

La promessa di Preziosi ai tifosi del Genoa e le novità per il futuro del club Video : Enrico #Preziosi ha deciso di prore con Davide Ballardini anche nella prossima stagione. E' questo il primo segnale di pace diretto ai tifosi del Genoa [Video], che tanto avevano a cuore le sorti del mister, dopo aver dribblato abilmente le domande sul futuro del tecnico. Addirittura sembrava che il patron rossoblu fosse orientato a cambiare guida, ma alla fine la scelta è ricaduta sull'allenatore ravennate, protagonista di un vero e proprio ...

