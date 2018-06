Gas | Snam | Igu e Bcg | da città oltre 90% crescita mondiale consumi al 2040

meteoweb.eu

: RT @EIOMFIERE: #28giugno Si avvicina #mcTER #biogas #biometano e il convegno sulle nuove opportunità del gas rinnovabile Nella prima parte… - Confagricoltura : RT @EIOMFIERE: #28giugno Si avvicina #mcTER #biogas #biometano e il convegno sulle nuove opportunità del gas rinnovabile Nella prima parte… - donatellaluisa : RT @snam: Snam è protagonista della #WGC2018, al via oggi a #WashingtonDC, negli Stati Uniti. Organizzata dalla International Gas Union (IG… - OfeliaDoronzo : RT @snam: Snam è protagonista della #WGC2018, al via oggi a #WashingtonDC, negli Stati Uniti. Organizzata dalla International Gas Union (IG… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Roma, 28 giu. (AdnKronos) – Idi gas sono destinati a crescere significativamente: entro il 2035 il gas potrebbe superare il carbone come seconda principale fonte di energia nel mondo, dietro al petrolio, aumentando la quota nel mix energetico totale dall’attuale 22% ail 24%. E’ quanto emerge dall’edizione 2018 del Global Gas Report, lo studio presentato da, International Gas Union (Igu) e The Boston Consulting Group (Bcg) in occasione dalla World Gas Conference in corso a Washington Dc.Dallo studio emerge in particolare cheil 90% dellaprevista nel consumodi gas aldovrebbe arrivare dalle: ciò, secondo il rapporto, richiederà significativi investimenti infrastrutturali, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, nell’ordine dei 35-55 miliardi di dollari all’anno.Il Global Gas Report evidenzia ...