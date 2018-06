Gas e luce | stangata in arrivo Pesa il caro petrolio

Bollette - stangata d'estate : da luglio luce e Gas si pagano di più. Ecco tutti i rincari : Una misura di cui beneficeranno allo stesso modo tutti i consumatori, in tutela e nel mercato libero, resa possibile dalla politica di risanamento finanziario attuata dal Regolatore negli ultimi 7 ...

Tariffe energia - aumento luce e Gas : dal primo luglio + 6.5% e +8.2% [DETTAGLI] : Dal prossimo primo luglio la spesa per l’energia, per la famiglia tipo in tutela, registrerà un incremento del 6,5% per l’energia elettrica e dell’8,2% per il gas naturale. Lo fa sapere l’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente, spiegando che le tensioni internazionali e la conseguente forte accelerazione delle quotazioni del petrolio hanno “pesantemente influenzato” i prezzi nei mercati ...

Bonus luce e Gas : fanno domanda solo il 30% degli aventi diritto : Dei Bonus gas e luce abbiamo parlato tante volte. A quanto pare però, nonostante i molti articoli di stampa usciti - ovviamente non solo su questo giornale - ci sono ancora troppi italiani che ignorano l'esistenza...

Bollette - Eni Gas e luce annulla in automatico quelle prescritte : dopo 2 anni non si paga : Una buona notizia per i consumatori sempre alle prese con Bollette che arrivano in ritardo o dai costi poco chiari. dopo la comunicazione da parte dell'Autorita' per le telecomunicazioni relativa all'introduzione di un mercato 'Tutela simile' [VIDEO], anche riguardo alle Bollette di gas e luce arriva una novita' che va a favore dei consumatori. Come riportato anche dal sito di confronto SuperMoney, impegnato da anni per garantire il massimo ...

Luce e Gas : ecco la dicitura sulla bolletta che non bisogna più pagare : “Si informano i nostri utenti, che, nel caso ricevessero una fattura che indica costi per consumi anteriori ad un periodo di due anni, possono contestare e non pagare quanto dovuto. Tutto ciò per l’applicazione della Legge di Bilancio 2018”. Questa è la scritta che l’Autorita' per l’Energia, Arera, ha obbligato le compagnie di Luce e gas di inserire in tutte le Bollette a partire gia' dal prossimo mese. Questo per ottemperare alla nuova ...

Bollette luce e Gas offerte migliori tariffe Giugno 2018 Enel - Eni - Acea. Confronto : Le proposte Enel, Eni, Acea per le Bollette di luce gas più convenienti: cosa offrono e costi previsti. Le novità di Giugno 2018

