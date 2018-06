G-Shock è Official Countdown di Spartan Race Italia

sportfair

: La soluzione di Daniela Santanchè: al confronto, Matteo Salvini sembra un agnellino - Libero_official : La soluzione di Daniela Santanchè: al confronto, Matteo Salvini sembra un agnellino - RacingFede : Ultima volta che la @F1 corse il #FrenchGP al @PaulRicardTrack questo fu il podio: @Prost_official, Ivan Capelli,… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) G-, con i modelli Mudmaster, èdi. Mudmaster GG-1000 è sponsor della corsa ad ostacoli nel fango Resistente a polvere, fango, detriti e terreni insidiosi. Questa è la collezione di orologi Mudmaster di G-– che fa parte della serie di orologi MASTER OF G – must have per gli amanti dell’avventura. Gli orologi della collezione Mudmaster sono dotati di ricarica solare, radio controllo, barometro, termometro, altimetro, bussola digitale, cronometro e sono impermeabili fino a 20 bar: non solo un segnatempo, bensì un vero e proprio compagno per affrontare al meglio anche le sfide più impetuose. Modello di punta della collezione è il GG-1000, che grazie alla nuova struttura di protezione della cassa e dei pulsanti previene infiltrazioni di fango e polvere e garantisce la costante disponibilità di utilizzo delle funzioni ...