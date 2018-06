Francoforte | in forte denaro Puma

Francoforte : nuovo spunto rialzista per Porsche : Seduta vivace oggi per il colosso tedesco delle auto sportive , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,86%. La tendenza ad una settimana di Porsche è più fiacca rispetto all'...

Francoforte : acquisti a mani basse su Axel Springer : Seduta decisamente positiva per la società editoriale , che tratta in rialzo del 2,20%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della big dell'...

Francoforte : calo per Prosiebensat.1 : Sottotono Prosiebensat.1 , che passa di mano con un calo dell'1,89%. Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Prosiebensat.1 rispetto all'indice, ...

Francoforte : Rheinmetall in forte discesa : Affonda sul mercato Rheinmetall , che soffre con un calo del 2,46%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Rheinmetall ...

BMW a marce basse sulla piazza di Francoforte : Debole la giornata per BMW , con il titolo che a Francoforte passa di mano con un calo dello 0,63%. Un dirigente della casa automobilistica tedesca avrebbe dichiarato al Financial Times che la BMW ...

Francoforte : Krones in rally : Vigoroso rialzo per il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,10%.

Francoforte : sviluppi positivi per Kion : Ottima performance per Kion , che scambia in rialzo del 2,26%. L'andamento di Kion nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei ...

Francoforte : risultato negativo per BMW : Rosso per il produttore di auto di Monaco , che sta segnando un calo dell'1,82%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...

Commerzbank in picchiata a Francoforte : Ribasso scomposto per la banca tedesca , che esibisce una perdita secca del 2,42% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX30 mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Francoforte : violenta contrazione per Infineon : Aggressivo avvitamento per la compagnia hi-tech tedesca , che tratta in perdita del 2,08% sui valori precedenti. L'andamento di Infineon nella settimana, rispetto al DAX30 , rileva una minore forza ...

Alstom - 38 tram "Citadis" per Francoforte e opzione per altri 15 : Il Gruppo industriale francese Alstom specializzato in costruzioni ferroviarie e Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main , VGF, , società che in Germania gestisce il trasporto pubblico di ...

Francoforte : accelera MTU Aero Engines : Brilla il produttore di motori Aeronautici , che passa di mano con un aumento del 2,44%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di MTU Aero Engines evidenzia un andamento più marcato ...

Best of Belron 2018 – Alla Fiera di Francoforte il Mondiale della riparazione dei vetri auto : Best Of Belron® 2018: pronto a partire il Mondiale della riparazione dei vetri auto. Alla Fiera di Francoforte il 27 e 28 giugno: competizione, conferenze sui temi della mobilità e della guida autonoma e innovazione, speaker internazionali ed esposizioni Best Of Belron®, la competizione internazionale, giunta Alla sua decima edizione, che premia ogni due anni il miglior tecnico di riparazione e sostituzione dei cristalli auto al mondo, si ...

Francoforte : Sgl Carbon in forte discesa : Aggressivo avvitamento per Sgl Carbon , che tratta in perdita del 2,85% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...