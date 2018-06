Francesco Risso | «Le mie muse? Sono nel mio ufficio»

vanityfair

(Di giovedì 28 giugno 2018) Non deve essere stato facile per, un anno e mezzo fa, accettare la direzione creativa di un marchio di culto come Marni, sino ad allora così identificato nell’etetica e nella visione di Consuelo Castiglioni, oltre che stilista, fondatrice della griffe. Dopo dieci anni nell’stile di Prada, il giovane genovese si è però fatto lusingare dall’allettante proposta di Renzo Rosso, proprietario di OTB, gruppo del quale il marchio Marni fa parte. Lo incontriamo a Trieste, nelle vesti di giurato del concorso ITS – International Talent Support, dedicato ai giovani talenti neodiplomati delle migliore scuole di moda di tutto il mondo. LEGGI ANCHEITS: i vincitori dell'edizione 2018 del concorso Camicia verde, collanine dal sapore hippie, cappellino da pescatore in testa.è probabilmente il migliore interprete in carne e ossa di quel’idea di ...