Fraccaro | senza modifiche Dublino Italia eserciterà diritto veto

Fraccaro : “Senza vitalizi fine della casta”/ “Migranti? C'è sintonia tra M5s e Lega. E su Lanzalone...” : Riccardo Fraccaro : “Senza vitalizi fine della casta” . Il ministro per i Rapporti con il Parlamento ha affrontato anche il tema migranti: “C'è sintonia tra M5s e Lega. E su Lanzalone...” (Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 17:00:00 GMT)

Fraccaro - sì a referendum senza quorum : 4.07 Centralità delle Camere e partecipazione dei cittadini non sono in contraddizione. Lo ribadisce il ministro per i Rapporti con il Parllamento, Riccardo Fraccaro che sul Corriere cita l'esempio della California dove i cittadini possono intervenire "anche su questioni economiche con strumenti di democrazia diretta e partecipativa". Tra questi il ministro cita, "leggi di iniziativa popolare a data certa, referendum abrogativi e propositivi ...