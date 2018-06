Fotocamera si aggiorna per Windows 10 con il supporto alla rotazione

Huawei P20 Pro : con l’aggiornamento migliora la Fotocamera : La fotocamera di Huawei p20 Pro è già in testa alle classifiche del portale DxOMark ma con il nuovo aggiornamento firmware promette di migliorare diverse funzionalità, soprattutto sotto il profilo dei video. La novità più succulenta riguarda la possibilità di salvare clip in super slow motion con una frequenza fino a 960 fotogrammi al secondo. L’update prossimo venturo è stato scovato dallo staff di XDA che ha pubblicato sul proprio forum ...

Anticipazioni Huawei P20 Pro sui prossimi aggiornamenti : Fotocamera migliore del Galaxy S9 : Trapelano alcune importanti Anticipazioni su quelli che in futuro saranno i prossimi aggiornamenti per Huawei P20 Pro. Dando continuità alle notizie condivise con voi poco più di una settimana fa su queste pagine, quando vi abbiamo riportato che attraverso la patch di giugno avremmo toccato con mano dei miglioramenti sia per quanto riguarda la batteria, sia a proposito della fotocamera, oggi tocca andare più a fondo su quest'ultimo aspetto, con ...

Motorola aggiorna Fotocamera Moto 2 e migliora le doppie fotocamere : Motorola rilascia un importante aggiornamento dell'app Fotocamera Moto 2 per Motorola Moto Z3 Play, Moto X4, Moto G6, Moto G6 Plus, Moto G5S Plus e Moto Z2 Force: molte nuove funzionalità e miglioramenti all'interfaccia. L'articolo Motorola aggiorna Fotocamera Moto 2 e migliora le doppie fotocamere proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 Pro - in rilascio l’aggiornamento che migliora la Fotocamera e porta le ultime patch : L'ultimo aggiornamento in corso di rilascio per Huawei P20 Pro, con build C432, apporta diverse migliorie e cambiamenti, oltre alle patch di giugno L'articolo Huawei P20 Pro, in rilascio l’aggiornamento che migliora la fotocamera e porta le ultime patch proviene da TuttoAndroid.

Primi bilanci Samsung Galaxy S7 e S7 Edge con aggiornamento Oreo : stato batteria e Fotocamera : Il momento tanto atteso per i possessori di un Samsung Galaxy S7 e del Galaxy S7 Edge è finalmente arrivato, come vi raccontiamo da giorni. Da martedì mattina, infatti, è possibile testare l'aggiornamento del sistema operativo sui modelli no brand e quelli marchiati Vodafone, con le prime analisi che non sono certo mancate sulle nostre pagine. Dopo il report di poche ore fa, è necessario tracciare un primo bilancio sia per quanto riguarda il ...

Fotocamera Moto si aggiorna per i Motorola 2018 : nuova UI ed integrazione con Google Foto : Fotocamera Moto si presenta in veste rinnovata a bordo dei device Motorola 2018: l'app mette in mostra una UI nuova e l'integrazione con Google Foto, con opzioni per editing e condivisione rapidamente accessibili, e Google Lens, ora a portata di tap. Vediamo insieme le novità introdotte dalla casa alata. L'articolo Fotocamera Moto si aggiorna per i Motorola 2018: nuova UI ed integrazione con Google Foto proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi promette di migliorare la Fotocamera di Mi MIX 2S con un aggiornamento del firmware : Lei Jun, CEO e co fondatore di Xiaomi, promette un aggiornamento alla fotocamera di Xiaomi Mi MIX 2S che porterà le prestazioni a livello di quella di Xiaomi Mi 8. L'articolo Xiaomi promette di migliorare la fotocamera di Mi MIX 2S con un aggiornamento del firmware proviene da TuttoAndroid.

Per tutti l’aggiornamento di maggio su Samsung Galaxy S8 : migliora davvero la Fotocamera? : Finalmente il rilascio dell'aggiornamento di maggio su Samsung Galaxy S8 è per tutti i possessori del modello no brand. Nei giorni scorsi, avevamo esaminato la prima diffusione del firmware XXU2CRED in Germania e poi anche nel nostro paese ma solo con disponibilità del link manuale al download per la variante S8 Plus. Il rilascio, al contrario, è partito nelle scorse ore via OTA per il modello flat. Quanto pesa l'ultimo aggiornamento di ...

Attenzione al Samsung Galaxy S8 ed alla Fotocamera con l’aggiornamento di maggio : Comincia a sbloccarsi una volta per tutte la situazione relativa al Samsung Galaxy S8 in queste ore, almeno per quanto riguarda l'aggiornamento di maggio tanto atteso dal pubblico italiano. Sebbene il pacchetto software ufficialmente non risulti ancora disponibile qui da noi, dove gli ultimi segnali di vita del produttore risalgono alla patch di aprile dedicata ai modelli marchiati Tre (come riportato non molto tempo fa sulle nostre pagine), fa ...