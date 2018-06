Foto e video di abusi | orrore contro i neonati | sei pedofili in manette

Mondiali Russia 2018 – Izabel e Alessandra - due top Model a Mosca per supportare il Brasile [Foto e VIDEO] : Alessandra Ambrosio e Izabel Goulart a Mosca per tifare Brasile ai Mondiali di Russia 2018 Il Brasile torna in campo, questa sera, per l’ultima, decisiva, sfida della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. Neymar e compagni, devono conquistare un’importante vittoria, per staccare il pass per gli ottavi di finale, ma i brasiliani possono contare anche in qualche altra combinazione (QUI: Il Brasile passa se…). La squadra ...

Incendio nell'azienda di vernici : densa nube nera in cielo / Foto/VIDEO : Campi Bisenzio , Firenze, , 27 giugno 2018 - Un Incendio è divampato in uno stabilmento industriale che produce vernici . E' accaduto a Sesto Fiorentino, in via De Gasperi. Sul posto le squadre dei ...

Esercito Usa - i nuovi mezzi avranno realtà aumentata e una ruota-robot – Foto e VIDEO : Non solo guida autonoma: quei geniacci della Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa) – l’agenzia governativa del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che sviluppa nuove tecnologie militari – hanno realizzato una nuova ruota a geometria variabile: in pratica cambia forma e, quando serve, in pochi istanti si trasforma in una sorta di cingolo. Quest’ultimo, in futuro, potrebbe pure essere collegato a un motore ...

Daniele Bossari Fotografato con un’altra donna? Lui e Filippa smentiscono tutto con un video : Daniele Bossari e Filippa Lagerback hanno deciso di rispondere al settimanale Chi. In particolar modo, alle foto che vedono Daniele Bossari in compagnia di una donna. E se il conduttore aveva già “bollato” il tutto dicendo che si tratta di un’amica e niente più, la coppia ‘scende in campo’ a pochi giorni dalle nozze e ride sull’eventuale gossip. Nessun tradimento, anzi qualche risata: “Qui ho la gobba… ...

Jeep Wrangler mette le stellette e va con i Carabinieri – Foto e VIDEO : Ieri pomeriggio il numero uno di FCA Sergio Marchionne ha consegnato al Comandante dell’Arma dei Carabinieri Generale Giovanni Nistri una Jeep Wrangler con la livrea dell’Arma, che verrà adibita al presidio del territorio lungo la Riviera Romagnola. In particolare, il nuovo mezzo in dotazione alla Benemerita è equipaggiato con lampeggiante, sirena con supporto telescopico, porta mitra, due porta palette e radio portatile. ...

Torino - abusi su neonati : cagliaritano arrestato - aveva migliaia di Foto e video sul pc : In casa nascondeva migliaia di foto e video a carattere pedopornografico, molti con bambini di pochi anni. C'è anche un 40enne di Cagliari tra i 16 indagati dalla Polizia postale di Torino che questa ...

Hawaii - il vulcano Kilauea non si placa : le eruzioni continuano da diverse fessure e alimentano il fiume di lava [Foto e VIDEO] : 1/12 Credit: USGS ...

SUV JEEP - Consegnata all'Arma dei Carabinieri una Jeep Wrangler in livrea GUARDA Foto E VIDEO : La leggenda del marchio Jeep nasce nel mondo militare: Jeep Wrangler discende dalla Willys Overland MA/MB del 1941, il fuoristrada che ha dato inizio alla leggenda del marchio. Viene ricordata non ...

La casa su ruote più grande e lussuosa di sempre? Il motorhome di Will Smith a due piani [Foto e VIDEO] : Trasformabile in un’unità abitativa a due piani dotata di ogni lusso, il motorhome dell’attore americano è stato acquistato ad una cifra stratosferica Con l’arrivo dell’estate sale la voglia di viaggi e di Camper, infatti sempre più persone in Italia scelgono questo pratico ed originale mezzo di trasporto per passare le proprie vacanze in maniera itinerante senza rinunciare a confort e comodità. La scelta dei camper è davvero vasta e c’è un ...

Katherine Heigl di Suits 8 si scusa per le Foto “irrispettose” dal cimitero (video) : “Ho sbagliato - perdonatemi” : Katherine Heigl di Suits 8 è incorsa nel classico errore da uso sfrenato dei social network postando delle foto di un momento estremamente privato: l'attrice si è fatta ritrarre accanto alle lapidi di alcuni suoi parenti in un cimitero a Buffalo, New York, pubblicandole su Instagram. Una scelta indelicata che non è passata inosservata, soprattutto perché in molte di quelle foto sembrava più ad un luna park che ad un cimitero. Molti dei suoi ...

Maltempo in Sicilia - enorme tornado tra Erice e il Monte Cofano [Foto e VIDEO] : 1/4 ...

Bambino annegato nel lago - i risultati dell'autopsia / VIDEO / Foto : San Miniato , Pisa, , 26 giugno 2018 - L'autopsia effettuata ieri sul corpo del piccolo Leo, morto giovedì scorso nel lago di Roffia a San Miniato, ha confermato l'annegamento. L'esame sul cadavere ...

Maltempo Sardegna : rovesci nel Golfo di Cagliari - ecco Foto e VIDEO : 1/4 Credit: Corrado Mascia ...

Schianto a Cassano sette feriti Foto E VIDEO : Schianto a Cassano D'Adda lungo la rotonda dei carabinieri. sette feriti coinvolti. Sul posto tre camion dei pompieri, sei ambulanze, una automedica e l'elisoccorso. Schianto a Cassano lungo la ...