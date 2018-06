Fortnite | dopo il rinvio | la modalità Parco Giochi arriverà oggi

Quando tornerà Parco Giochi in Fortnite dopo i problemi di matchmaking : La modalità Parco Giochi di Fortnite Battaglia Reale, attesa da tutti i giocatori, è stata rinviata a causa dei continui problemi di matchmaking. Gli appassionati di Fortnite quindi dovranno attendere ancora qualche giorno per assistere al debutto della nuova modalità. Epic Games ha pubblicato il nuovo aggiornamento per Fortnite Battaglia Reale durante la giornata del 27 giugno, ma i giocatori si sono ritrovati dinanzi ad un’amara sorpresa. ...

Sony : le azioni del gigante giapponese scendono dopo l'inghippo con Fortnite : Chi lo avrebbe mai detto che un videogioco solo sarebbe riuscito a far oscillare le azioni in borsa di un colosso come Sony.Ebbene come possiamo apprendere da CNBC, se giochiamo a Fortnite su PlayStaiton non potremo portare i nostri progressi su altre piattaforme, per cui se faremo l'accesso allo stesso account su Nintendo Switch riceveremo un messaggio di errore.La folta community del gioco si è dunque rivolta a media e forum riversando il ...

Fortnite prepara il dopo Thanos : in arrivo eroi Marvel? : Non si ferma di certo la scalata al successo di Fortnite, il fortunato Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games che negli ultimi mesi ha scalato agevolmente le classifiche di gradimento dell'utenza in virtù di un gameplay che cattura in maniera quasi permanente l'attenzione dei giocatori. La strada intrapresa dagli sviluppatori sembrerebbe essere quella giusta, e i numeri non fanno che dargli assolutamente ragione, con milioni e milioni di ...

Fortnite : dopo la meteora - un nuovo mistero appassiona la community : Non c'è dubbio, Epic ama solleticare la curiosità dei giocatori di Fortnite e se lo ha fatto nelle scorse settimane con la luminosa meteora che ha anticipato la nuova stagione del gioco, ora potrebbe aver trovato un nuovo modo per tenere impegnati i fan nei mesi a venire.Come segnala Gamespot, la community del Battle Royale di Epic sta infatti segnalando in massa un nuovo mistero, dopo che alcuni giocatori si sono addentrati nelle profondità di ...

Problemi Fortnite all'orizzonte per il 25 aprile? La situazione del dopo patch 3.6 : ... la 3.6 , che tra le altre cose inserisce nel Battle Royale la Granata Appiccicosa, unitamente al Lanciatore Nobile per la modalità Salva il Mondo del titolo. Sotto il profilo generale è stato ...