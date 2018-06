Forse è meglio il vitalizio che la tangente a posteriori

ilfoglio

(Di giovedì 28 giugno 2018) So che non sarà di moda dirlo, ma io i vitalizi li difenderei. Non li difenderei per motivi personali, visto che non ne prendo e non ho parenti o amici che li prendano. Non li difenderei neanche per motivi di fazione politica, perché non ho nulla di particolare contro questo governo, di cui sono cur