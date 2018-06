Formula 1 | Ricciardo | ' Red Bull in crescita e in corsa per il Mondiale'

Formula 1 - la conferenza dal GP dell'Austria. Raikkonen : 'Futuro? Non so'. Ricciardo : 'Due settimane' : Non voglio essere troppo ottimista, ma ci proviamo" 28 giu 15:00 Al via la diretta su Sky Sport F1 HD , canale 207, 28 giu 14:58 Alla scoperta dei segreti di una Power Unit di F1 Pensare ad un'unità ...

Formula 1 - tra Red Bull e Ricciardo il rinnovo è più vicino : Daniel Ricciardo sempre più vicino al rinnovo del contratto con la Red Bull. Il pilota australiano sta trattando il rinnovo con il team dopo che si sono chiuse le porte di approdare a un top team come ...

Formula 1 - GP Francia. Ricciardo : 'Rinnovo Red Bull? Voglio parlare con Honda' : "La prosima settimana la Red Bull spingerà per avere una decisione da me. Voglio parlare con Honda per capire meglio il passaggio al loro motore e sto cercando di chiudere il puzzle della vicenda. ...

Diretta Formula 1 Gp Canada 2018/ F1 gara live : Vettel saldamente al comando - Ricciardo supera Hamilton : Diretta Formula 1 F1 gara live Gp Canada 2018 Montreal: ordine d'arrivo, vincitore e podio della settima gara della stagione (oggi domenica 10 giugno)(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 20:31:00 GMT)

Diretta Formula 1 Gp Canada 2018/ F1 qualifiche live : Ricciardo e Verstappen prenotano la prima fila in Q2! : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp Canada 2018 a Montreal: cronaca e tempi delle due sessioni sul circuito Gilles Villeneuve (oggi 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 20:35:00 GMT)

Formula 1 - GP Canada. Verstappen dopo le libere : 'La macchina va bene'. Ricciardo : 'Mercedes veloci' : Il venerdì di Montreal è stato dominato dalla Red Bull di Max Verstappen , che dunque ha chiuso entrambe le sessioni di prove libere al comando: "Le hyper soft danno più aderenza di Monte-Carlo, ...

CLASSIFICA Formula 1 / Mondiale Piloti e Costruttori : Hamilton comanda - Ricciardo ora è terzo (Gp Monaco 2018) : CLASSIFICA FORMULA 1: il Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gran Premio di Monaco 2018. Sulla pista di Montecarlo Vettel recupera tre punti a Hamilton, grande balzo avanti di Ricciardo(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 20:11:00 GMT)

Formula 1 - GP Monaco : le pagelle di Carlo Vanzini. Ricciardo 10 e lode - sempre 'P1'. : Ricciardo 10 e lode - P1 sempre, fin da giovedì, ha voluto esserselo anche nella terza sessione di prove libere, quando Verstappen, appena andato a muro gli era davanti. Lo ha detto, "volevo essere P1 ...

Formula 1 - Ricciardo dopo GP Monaco 2018 : 'Preparavo da due anni questa vittoria' : "Sento tanta emozione, la preparavo da due anni e finalmente per me il riscatto è arrivato". E' questo il commento a caldo di Daniel Ricciardo , molto emozionato, dopo aver vinto il GP di Monaco di ...

Formula 1 - Daniel Ricciardo trionfa a Monaco : Vettel secondo - Hamilton sul podio : ... conclude i 78 giri del Gran premio del Principato davanti alla Ferrari di Sebastian Vettel e alla Mercedes del campione del mondo in carica Lewis Hamilton.

Formula 1 Monaco - capolavoro Ricciardo ma Vettel c’è : ecco la classifica : 1/20 Photo4/LaPresse ...

Formula 1 - Gp di Monaco : Ricciardo vince nonostante i problemi - Vettel è secondo. Terzo Lewis Hamilton - poi Kimi Raikkonen : In testa dal primo all’ultimo giro, nonostante un problema all’ibrido dopo poco più di un quarto di gara. Daniel Ricciardo è il padrone del Gp di Montecarlo dove precede Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Quarta la Rossa di Kimi Raikkonen, seguita da Valtteri Bottas. Scattato dalla pole, Ricciardo ha condotto una gara accorta tra le curve del circuito cittadino di Monaco difendendo la prima posizione nonostante la perdita di potenza ...

Daniel Ricciardo ha vinto il Gran Premio di Monaco di Formula 1 : Ha fatto tutta la gara in testa ed è arrivato davanti a Sebastian Vettel e Lewis Hamilton The post Daniel Ricciardo ha vinto il Gran Premio di Monaco di Formula 1 appeared first on Il Post.

Formula 1 DIRETTA GP MONACO 2018/ F1 gara live : vince Ricciardo - la Ferrari seconda con Vettel - Hamilton terzo : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara live Gp MONACO 2018 Montecarlo: ordine d'arrivo, vincitore e podio della sesta gara della stagione (oggi domenica 27 maggio)(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 16:49:00 GMT)