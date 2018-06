Flat tax | Cottarelli | “Servono finanziamenti e sposta il reddito verso i più abbienti

Legge di bilancio 'magra' : via reddito di cittadinanza e Flat tax per pochi : In ogni caso il ministro dell'economia Giovanni Tria ha già registrato un primo confronto con l'Ue in occasione venerdì scorso della prima riunione dell'Ecofin a Lussemburgo: 'L'intenzione è cercare ...

Riforma Pensioni 2018/ Damiano : “ok taglio assegni d’oro - ma è imbroglio con Flat tax” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie su Quota 100, taglio a Pensioni d'oro: critiche al Governo da Confindustria. Allarme Conte dei Conti sul bilancio. Damiano, "imbroglio con flat tax"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 16:25:00 GMT)

Di Maio : “Su burocrazia e poverta` si gioca il futuro del governo. Flat tax per aiutare i più deboli” : “Su burocrazia e povertà si gioca il futuro del governo”. Dal palco dell’assemblea di Confartigianato, Luigi Di Maio ha sottolineato quali saranno le priorità dell’esecutivo: “O otteniamo un risultato su questo il primo possibile o non ha senso tirare a campare”. E sulla Flat tax: “Uno strumento che deve servire ad aiutare le fasce più deboli. Non l’avrei mai accettata”, ha rivendicato ...

Confartigianato è per la Flat tax - il lavoro di cittadinanza e il credito più facile : Europa Infine, per quanto riguarda l'Europa, Merletti ha chiesto che si accresca il ruolo politico e non lasci il governo dell'economia alle tecnocrazie finanziarie e del Nord Europa .

Tasse - pronta la maxi sanatoria Dalle liti fiscali alle cartelle Il piano per finanziare la Flat tax : Il condono tombale si allarga alle liti fiscali. Gli esperti del governo sono al lavoro su un’ipotesi di provvedimento che vada Dalle cartelle esattoriali alle liti fiscali, toccando i contenziosi pendenti Segui su affaritaliani.it

RIFORMA PENSIONI/ Il paradosso dei "pensionati Paperoni" : con la Flat tax ci guadagnano! : Il governo giallo-verde vuole tagliare le PENSIONI sopra i 5mila euro netti al mese. Ma sul tema occorre fare chiarezza. Smentendo alcune leggende metropolitane. GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 06:07:00 GMT)RIFORMA PENSIONI/ A chi convengono Quota 100 e Quota 41 del Governo Conte?, di G. CazzolaRIFORMA PENSIONI/ Vitalizi, la proposta emersa dopo le promesse di Fico e Di Maio, di G. Cazzola

TAGLIO DELLE TASSE/ I fallimenti di Berlusconi - Prodi - Monti : la - vera - risposta non è la Flat tax : Cambiare l'architettura fiscale del Paese, molto complessa, comporta un lavoro certosino di anni. Altrimenti si creano degli effetti collaterali.

Pensioni : Nannicini - con Flat tax 860 mln a privilegiati - da M5S campagna permanente : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “Ora dicono che anche se sono 100 milioni va bene lo stesso per colpire i ‘privilegiati’. Ma allora dite che non farete mai la #FlatTax sennò a quei ‘privilegiati’ regalerete 860 milioni #campagnapermanente”. Cosi Tommaso Nannicini senatore del Pd replica al M5S. L'articolo Pensioni: Nannicini, con Flat Tax 860 mln a privilegiati, da M5S campagna permanente sembra essere il ...

Salvini? Parla solo di migranti perché sa che l'abolizione della Fornero e Flat tax sono impossibili : ... ad esempio, sono temi usati ad arte, cinicamente e ciclicamente dai politicanti per fini propri e per nascondere magagne ben più gravi , , l'Italia ha un ruolo cardine nel mondo ma è sputtanata da ...

Per quest'anno né Flat tax né reddito di cittadinanza : Per il 2018 "i giochi sono fatti". Da Lussemburgo, dove ha fatto il suo debutto all'Ecofin, è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, a spegnere i sogni degli azionisti di governo, cioè Lega e 5 Stelle. Dalle parole di Tria, infatti, emerge un'indicazione chiara: non c'è spazio, quest'anno, né per il reddito di cittadinanza, caro ai pentastellati, né per la flat tax, cavallo di battaglia del Carroccio. "Ci ...

Flat tax - si parte con le partite Iva : come funziona : Dalle pagine di repubblica Roventini attacca le ultime misure indicate come l'ennesima follia di politica economica del Carroccio. 'Il maxi-sconto delle cartelle sotto i 100mila euro è un condono, un'...

Di Maio : debito pubblico cala con Flat tax e reddito cittadinanza : Lussemburgo , askanews, - "Il debito pubblico lo si deve ridurre con una ricetta; l'unica ricetta che non funziona è quella degli ultimi anni che lo ha fatto aumentare cioé l'austerity, i tagli ai ...