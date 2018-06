Firenze violenta | aggredita e rapinata in casa da due rom

ilgiornale

(Di giovedì 28 giugno 2018) Sono le 23.40 di mercoledì 27 giugno, la signora Aurora, come ogni sera negli ultimi due mesi da quando il marito è venuto a mancare, si chiude a chiave nella camera da letto del suo appartamento in via Settembrini, nel quartiere delle Cure, una bella zona residenziale diche, negli ultimi mesi, è stata teatro di raffiche di furti in appartamento.La signora si insospettisce per una serie di rumori che avverte provenire dal cortile esterno, non ha nemmeno il tempo di realizzare cosa stia accadendo che, poco dopo, il frastuono di una portafinestra che si rompe l"avverte di una presenza sconosciuta in."Ho subito capito che i ladri erano entrati in" - racconta alla redazione de ilGiornale.it. Aurora mette subito mano al cellulare, lasciato sul comodino, cercando di comporre quanto prima il 112 ma, qualcuno è più rapido di lei. Due uomini, sfondando con un calcio la porta, ...