Firenze | rapinano la madre | lei accusa gli zingari su Facebook ' Ma non voglio commenti

ilmessaggero

: #Firenze manifestazione di @DarioNardella contro il razzismo. Intanto all’isolotto rapinano 2 adolescenti e ci sono… - CapitanHarloc13 : #Firenze manifestazione di @DarioNardella contro il razzismo. Intanto all’isolotto rapinano 2 adolescenti e ci sono… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) 'Vorrei dissociarmi da quanti in queste ore hanno scritto e continueranno a scrivere sotto il mio post insulti razzisti e parole d'odio, perché io non l'ho mai fatto e non inizierò certo a farlo ora'. ...