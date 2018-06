Fico sui vitalizi ai deputati | Via la parte retributiva | risparmi per 40 milioni Gli ex

Sui vitalizi voto entro luglio. Fico : 'Primo passo contro i privilegi' : Roma, 27 giu. , askanews, 'Si è appena concluso l'Ufficio di Presidenza in cui ho illustrato la delibera sui vitalizi. La proposta che ho presentato prevede il ricalcolo secondo il metodo contributivo ...

Fico - mossa sui vitalizi : tagli fino all’82 - 8% e stop per i condannati : Via all’iter della riforma: assegni da 4 mila euro ridotti a 700. Il provvedimento a firma 5 Stelle dovrebbe far risparmiare 18 milioni di euro

Anche Fico boccia il referendum sui rom di Salvini : "Incostituzionale" : Il censimento dei rom proposto dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini? "Sono d'accordo con Luigi Di Maio, è incostituzionale". Di più non dice il presidente della Camera, Roberto Fico, sollecitato dai cronisti in Transatlantico a Montecitorio. "Ho già detto ieri a Napoli quello che dovevo dire" si è limitato ad aggiungere.

Cassia Bis Roma : donna si getta da cavalcavia e centra furgone/ Ultime notizie : tragico suicidio e trafFico ko : Roma, donna si getta da cavalcavia sulla Cassia bis: finisce su un furgone, morta sul colpo. Autista in gravi condizioni dopo maxi incidente per evitare il corpo.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 17:18:00 GMT)

Fico sconfessa Salvini sui migranti : "Se Orbán non vuole le quote dev'essere multato" : Roma. A poche ore dall'incontro tra il premier italiano Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel a Berlino, nel quale si parlerà fra le altre cose anche di immigrazione, Merkel ha accettato la scadenza posta dal ministro dell'Interno e leader della Csu, Horst Seehofer, di risolvere sull

Oggi Repubblica e la Stampa non sono in edicola a causa del suicidio di un poligraFico del loro gruppo editoriale : Oggi, domenica 17 giugno, non sono nelle edicole i giornali di alcune testate del gruppo Gedi, di cui fanno parte tra gli altri La Repubblica e La Stampa. I giornali non sono usciti – nemmeno in versione digitale – dopo The post Oggi Repubblica e la Stampa non sono in edicola a causa del suicidio di un poligrafico del loro gruppo editoriale appeared first on Il Post.

La Repubblica e i quotidiani del gruppo Gedi non escono in edicola - solidarietà per suicidio di un poligraFico : Non sono in edicola nè in versione tablet La Repubblica, La Stampa e tutte le testate locali del gruppo Gedi, tra cui Messaggero Veneto, Piccolo, Secolo XIX, Mattino di Padova, Nuova Venezia, Tribuna di Treviso, Corriere delle Alpi, Provincia Pavese, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio, Nuova Ferrara, Tirreno di Livorno.La decisione, resa nota su Twitter, è stata presa "in segno di solidarietà per la drammatica morte del ...

Sui migranti alla deriva - Lega e M5s - Salvini e Fico - poi troveranno una vera intesa? : Il giorno dopo la tornata elettorale che ha confermato il buono stato di salute della Lega e quello meno florido del Movimento 5 Stelle, la questione dell'Aquarius segna il primo momento di divergenza ...

Fico e la sinistra dei 5 Stelle contro la linea dura sui migranti : 'Con le vite umane non si scherza e Salvini ha posizioni diametralmente opposte alle nostre' . Matteo Salvini è avvisato. Perché il messaggio non arriva dall'opposizione di sinistra, ma dalla sinistra ...

Prima crepa tra M5s e Lega. Fico contro Salvini sui migranti e le ong : "Lo Stato sia vicino a chi soffre" : Non poteva non succedere. A una settimana dal giuramento del nuovo governo gialloverde, si apre la Prima crepa tra M5s e Lega. Sull'immigrazione, naturalmente, l'argomento forte del momento, diventato una vera e propria bandiera per il Carroccio. Come prevedibile i protagonisti dello scontro a distanza sono Matteo Salvini e Roberto Fico, presidente della Camera, punta più a sinistra nel Movimento cinquestelle.Scintille. Evidenti ...

Ospedale Bambino Gesù : Talk scientiFico sui vaccini : Roma – Lo scorso 4 giugno si è svolto un incontro dal format innovativo presso l’Auditorium dell’Ospedale Bambino Gesù dal titolo “Io mi vaccino, io non posso, io non voglio”. Si è trattato di un Talk scientifico che per la prima volta ha visto la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni, della comunità scientifica e delle associazioni dei pazienti. Tutti coinvolti sul tema “vaccini” approfondito dal punto di vista scientifico e ...