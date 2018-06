Fibrosi e sclerodermia | il ruolo della proteina PAI-1 e del sistema immunitario

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 giugno 2018) La nostra pelle, principale barriera di protezione dall’ambiente esterno, spesso è soggetta a danneggiamenti o ferite e la formazione di cicatrici ne è il segno che resta memoria evidente nel tempo. La cicatrice è costituita da proteine depositate nella pelle che costituiscono la matrice cellulare, tra queste una delle più note è il collagene. Durante il processo di guarigione delle ferite si rende necessaria la sintesi di quantità supplementari di collagene e di altre proteinematrice in modo da garantire il supporto strutturale alla pelle danneggiata e, contemporaneamente, da fungere da impalcatura per la ricostruzione del tessuto danneggiato. Il compito di produrre il collagene ricade sulle cellulepelle chiamate fibroblasti. Generalmente al terminerisposta di guarigioneferita, i fibroblasti attivati vengono disattivati o eliminati, ma in determinate ...