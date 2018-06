Festival di Sanremo | Baglioni vuol Giorgio Pasotti nella prossima edizione

Enrico Papi verso il Festival di Sanremo : Il sogno di Enrico Papi? Il Festival di Sanremo. Il conduttore lo ha confidato in occasione di un'intervista rilasciata a Gay.it, a cui ha annunciato che proporrà un inedito al

Claudia Gerini - estate da single con le due figlie/ “Festival di Sanremo? Se me lo proponessero sarei pronta!” : Claudia Gerini, estate da single con le due figlie Rosa e Linda, "Il Festival di Sanremo? Se me lo proponessero sarei pronta!”, ecco le dichiarazioni sugli impegni TV.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 18:33:00 GMT)

Claudio Baglioni sarà il direttore artistico della 69^ edizione del Festival di Sanremo : E' stato confermato Claudio Baglioni come direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo, dopo il grande successo riscosso quest'anno insieme a Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Claudio Baglioni ha accettato il bis per la conduzione del Festival di Sanremo, oltre che al ruolo di direttore artistico in quanto competente nella scelta dei partecipanti alla manifestazione: nell'ultima edizione il cantante romano ha ...

Festival di Sanremo 2019 : Claudio Baglioni direttore artistico : Claudio Baglioni DavideMaggio.it ve lo aveva anticipato più di un mese fa, ora è ufficiale. Claudio Baglioni ha accettato per il secondo anno consecutivo l’incarico di direttore artistico del Festival di Sanremo. Ci sarà lui, dunque, alla guida della kermesse anche nel 2019. “Sono molto contento del positivo esito della trattativa sulla direzione artistica del prossimo Festival della Canzone Italiana a Sanremo. E’ un grande ...

Claudio Baglioni/ "Direttore artistico del Festival di Sanremo 2019? È quasi fatta!" (Wind Music Awards 2018) : Claudio Baglioni salirà questa sera sul palco degli Wind Music Awards per ricevere un premio speciale da AssoMusica per il successo ottenuto al Festival di Sanremo.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 21:50:00 GMT)

BOOM! Baglioni e Salzano ora in Rai per definire il Festival di Sanremo 2019 : Claudio Baglioni Non è un mistero che per Sanremo 2019 si vada verso il Baglioni Bis. Ma se prima eravamo nel campo delle ipotesi, oggi riusciamo a mettere un primo punto fermo: ci risulta che Claudio Baglioni, accompagnato dal suo manager Ferdinando Salzano, abbia da pochi minuti varcato i cancelli di Viale Mazzini per incontrare il Direttore Generale Mario Orfeo. Il motivo? Presto detto: Claudio Baglioni non ha ancora accettato ...

MEMO REMIGI/ I tormentoni e quello svenimento al Festival di Sanremo... (Che tempo che fa) : MEMO REMIGI festeggia una carriera di successo e anche 80 anni, proprio oggi. Un evento che verrà celebrato nello studio di Che tempo che fa, dove sarà ospite(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 10:57:00 GMT)

Alessandro Moriconi/ Fratello di Ultimo - la dedica al Festival di Sanremo : "Vincerai la tua battaglia!" : Alessandro Moriconi, la dedica del Fratello Ultimo al Festival di Sanremo 2018 ha davvero commosso tutti. "Vincerai la tua battaglia" e la forza di combatterla. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 03:25:00 GMT)