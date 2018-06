Festa del Sole | pericolosa secondo il Pd metropolitano

La voce della Politica ManiFestazione di Potere al Popolo Basilicata contro la Flat Tax : Potere al Popolo Basilicata scenderà in piazza a Potenza, sabato 30 giugno, per denunciare l'ultimo inganno di questo sistema neoliberista che il governo PentaLeghista sta attuando, in perfetta ...

Crotone. Pizzo ai commercianti della Festa della Madonna di Capocolonna : Imponevano il Pizzo alle attività commerciali e anche agli ambulanti presenti per la festa annuale della Madonna di Capocolonna. Quindici

Apertura ufficiale della maniFestazione sagra del mare 2018 Festa di San. Pietro : Ricordiamo che tutti gli spettacoli della sagra del mare 2018 saranno ad INGRESSO GRATUITO. Questo il programma dettagliato della 1giornata: GIOVEDI' 28 giugno Ore 19.00 Apertura mostra ...

Parlamentari della Lega e assessori lombardi alla Festa del Sole di Lealtà e Azione : Polemiche per il raduno dell'ultradestra nel Milanese. Oltre a Iezzi, Grimoldi, De Vecchis ci sono anche Giulio Gallera e Stefano Bruno Galli. Anpi e Osservatorio sulle nuove destre: "Indignati". E rivolgono un appello al sindaco di Abbiategrasso perché revochi la concessione...

Germania eliminata - il web si scatena e per la Corea del Sud è grande Festa [FOTO] : 1/13 ...

Orgosolo. Festa grande per San Pietro - tra i colori più intensi dell'isola : Uno dei centri più suggestivi della Sardegna si prepara per la grande Festa in onore dei Santi Pietro e Paolo, che concentra eventi di fede, spettacoli e tradizione nella giornata di venerdì 29 ...

Aversa - Festa della Tammorra nel Rione Savignano - : Ritorna la Festa della Tammorra ad Aversa, nel Rione Savignano. La tappa già programmata per maggio è slittata di alcune settimana e avrà luogo venerdì 29 giugno, dalle ore 20 in poi. "La Festa della ...

Milano celebra la Festa nazionale della Repubblica di Croazia : Il Consolato Generale della Repubblica di Croazia a Milano, in collaborazione con la città di Makarska e con il patrocinio

Firenze - la maniFestazione di Nardella e Rossi : "No al razzismo - sì alla legalità" : Firenze, 26 giugno 2018 - Mercoledì 27 giugno alle 18 in piazza Ognissanti "ci ritroviamo con le istituzioni, il mondo della cultura e della società civile, per un incontro aperto a tutta la ...

Biella : La Festa della Musica conquista il centro città FOTOGALLERY : In occasione della giornata conclusiva della "Festa europea della Musica" organizzata con lo scopo di celebrare il solstizio d'estate, coordinata da Upb Educa, sabato 23 giugno a partire dalle ore 15 ...

Festa della musica apre l'estate di Varallo - Le foto : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Festa della musica apre l'...

Festa del Cinema - Virzì - Tornatore & Weaver : «Roma si fa bella» : ROMA 'I festival non devono prendere posizione ma, per quanto mi riguarda, devono rispondere a una sola regola: la dittatura della bellezza. Non sono mai stato favorevole alle quote, mi sembrano un ...

Un intero borgo in Festa con l'arte grazie ai giovani della pro loco : ... ma anche arti di strada , giochi circensi e di giocoleria, performance di acrobatica , fachirismo , spettacoli di magia , arte concettuale . Qualcuno l'ha chiamata una 'antisagra', ma forse sarebbe ...