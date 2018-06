emiliaromagnanews24

: Festa Artusiana XXII° Edizione: il programma di giovedì 28 giugno #emiliaromagna - emiliaromagnago : Festa Artusiana XXII° Edizione: il programma di giovedì 28 giugno #emiliaromagna - Lopinionista : Festa Artusiana XXII° Edizione: il programma di giovedì 28 giugno #emiliaromagnanews24 - paolozoffoli : #festaartusiana #casaartusi #mariette #Artusi #forlimpopoli 22° FESTA ARTUSIANA 2018 Immagini da una Splendida Fest… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Un processo che lo stesso Artusi mise in atto per primo nel 1891 con il suo manuale "La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene" , sottolineando l'importante ruolo svolto dal patrimonio ...