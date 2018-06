Federolio | segmentare olio extravergine certificando filiera

sportfair

: #federolio, SEGMENTARE L’EXTRAVERGINE CERTIFICANDONE FILIERA PER AIUTARE CONSUMATORE A DIFFERENZIARE ACQUISTO E USO - Agricolae1 : #federolio, SEGMENTARE L’EXTRAVERGINE CERTIFICANDONE FILIERA PER AIUTARE CONSUMATORE A DIFFERENZIARE ACQUISTO E USO -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Roma, 28 giu. (Labitalia) – Incremento della produzione nazionale di, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e l’introduzione di nuovi sistemi colturali capaci di conciliare sostenibilità ambientale ed economica. Ancora, iniziative di valorizzazione del made in Italy e più in generale di classi merceologiche di qualità superiore certificate dell’, sostegno all’aggregazione e organizzazione economica degli operatori della. Questi alcuni dei temi sui quali è ruotato il dibattito ‘Filo d’per crescere: nuove prospettive di consumo e di offerta’, promosso dae svoltosi questa mattina, a Roma, a Palazzo Rospigliosi.Da anni, ormai, infatti, il settore oleario italiano versa in una situazione di stallo, avviluppandosi ...