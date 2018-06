Federlegno : “In Cina e Usa vola export arredamenti” : Roma, 28 giu. -(AdnKronos) – E’ un settore che conosce continui successi quello dell’arredamento Made in Italy che si conferma ai vertici su alcuni dei principali mercati mondiali. Come spiega una analisi del Centro Studi di FederlegnoArredo, l’Italia si conferma come primo fornitore di arredamento della Cina con una quota di mercato del 21,9%, seguita da Germania (15,2%) e Vietnam (8,7%). E nel 1° trimestre 2018 le ...