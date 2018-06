meteoweb.eu

: New post: 'Federlegno: 'In Cina e Usa vola export arredamenti' ' - Le_Valentinois7 : New post: 'Federlegno: 'In Cina e Usa vola export arredamenti' ' - alain_goffart : RT @ClivetSpA: Connected Living - Oderzo Tra 2 minuti si inizia @GBCItalia @thenicegroup -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Roma, 28 giu. -(AdnKronos) – E’ un settore che conosce continui successi quello dell’arredamento Made in Italy che si conferma ai vertici su alcuni dei principali mercati mondiali. Come spiega una analisi del Centro Studi diArredo, l’Italia si conferma come primo fornitore di arredamento dellacon una quota di mercato del 21,9%, seguita da Germania (15,2%) e Vietnam (8,7%). E nel 1° trimestre 2018 le nostre esportazioni di arredamento e illuminazione continuano a crescere registrando un +13,6%. Tra i comparti più dinamici – grazie anche all’aumento della spesa per la casa – troviamo cucine (+89,6%), altri mobili (+18,9%), e parti di mobili (+78,9%). Risultati positivi anche per ufficio (+10,5%) e arredobagno (+7,8%). L’approccio strategico diArredo “in questi ultimi anni è cambiato, anche grazie al supporto ...