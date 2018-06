Fca | chi sceglie il successore di Marchionne?

ilfattoquotidiano

: Ma chi sceglie il successore di #Marchionne? #FCA @fpatfpat - carblogger_it : Ma chi sceglie il successore di #Marchionne? #FCA @fpatfpat - fpatfpat : Ma chi sceglie il successore di #Marchionne? #FCA - lauranaka : #Marchionne difende #Trump. 'Lo capisco. #Dazi non sono fine mondo #Ue non esageri con ritorsioni' #FCA, con chi st… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) di Carblogger Sergiolascia il volante di Fiat Chrysler entro aprile 2019, e questo lo sappiamo.ha presentato un piano industriale 2018-2022 per il gruppo che non farà lui e infatti mancano molte informazioni più precise sugli investimenti, e questo lo sappiamo.ha detto che lascerà la poltrona a uno dei suoi, e questo lo sappiamo. Quel che ancora non sappiamo è chirà il suo. In realtà lo sappiamo. Succede così in tutte le aziende: a decidere sono gli azionisti, nel caso di Fiat Chrysler gli Agnelli-Elkann. Soprattutto in America, tanto per dire fuochetto, succede pure che l’amministratore delegato uscente indichi unpubblicamente e con un anticipo congruo. Una mossa che in genere serve a tranquillizzare mercati e investitori e che l’azionista successivamente approva senza effetti speciali. In Fiat Chrysler, per ...