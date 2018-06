Fazio | ' Più sicuri dopo la Nigeria'

Laurea - lavoro e soddis Fazio ne degli studenti : 12% di laureati in corso in più sulla media nazionale - il ritratto della Bicocca nei dati AlmaLaurea : 1/4 ...

Lazio - Lotito : 'La mia più grande soddis Fazio ne aver riportato allo stadio 70mila persone'. Striscione contro de Vrij : 'Essere laziali è uno stile di vita e ci si ritrova sempre nel momento del bisogno. Questo patrimonio va valorizzato e non va tradito'. Così il presidente della Lazio , Claudio Lotito , durante l'evento ...

La soddisFazione di Mattarella alla fine della crisi più lunga : È stata lunga, difficile e con curve pericolose. Ma la più lunga crisi della storia della Repubblica è terminata e Sergio Mattarella lascia trapelare, senza grandi trionfalismi, una certa soddisfazione. Parte un governo politico nonostante un risultato elettorale che non aveva assegnato la vittoria totale a nessuno. Usando per quasi 90 giorni una pazienza biblica, dosando il tempo come strumento politico e ...