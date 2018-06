Favori e rapporti con la camorra | «Squalificate Reina per tre mesi»

ilmattino

: RT @AgentiAnonimi: *** ULTIM'ORA *** ?? La Procura Federale ha richiesto tre mesi di squalifica per Pepe #Reina, dieci mesi per Paolo #Canna… - Greenstar_7 : RT @AgentiAnonimi: *** ULTIM'ORA *** ?? La Procura Federale ha richiesto tre mesi di squalifica per Pepe #Reina, dieci mesi per Paolo #Canna… - antho_canni : RT @AgentiAnonimi: *** ULTIM'ORA *** ?? La Procura Federale ha richiesto tre mesi di squalifica per Pepe #Reina, dieci mesi per Paolo #Canna… - FelixDFrancesco : RT @AgentiAnonimi: *** ULTIM'ORA *** ?? La Procura Federale ha richiesto tre mesi di squalifica per Pepe #Reina, dieci mesi per Paolo #Canna… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Arrivate le attese richieste della Procura Federale. Diecidi squalifica per Paolo Cannavaro, quattro per Salvatore Aronica, tre per Pepe: questo quel che trapela dal Tribunale, dove...