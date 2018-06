Fattura elettronica carburanti | via libera del CdM a rinvio a gennaio

Governo : Cdm proroga termine di entrata in vigore degli obblighi di Fatturazione elettronica per le cessioni di carburante : Roma, 27 giu 21:19 - , Agenzia Nova, - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria, di concerto... , Com,

Decreto dignità - Di Maio : ‘Pronto ma mancano bollinature - arriva entro martedì’. Ok a proroga Fattura elettronica : Il governo ha varato l’annunciata proroga della fatturazione elettronica per i benzinai. Rinviata invece a lunedì o martedì prossimo, ha spiegato dopo il consiglio dei ministri il vicepremier Luigi Di Maio, l’approvazione dell’atteso Decreto dignità. “Il Decreto è scritto, il testo è pronto”, ha detto in una diretta diffusa sul suo profilo Facebook il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro. “Sta facendo il ...

La Fattura elettronica è già realtà : La maggioranza delle aziende italiane è pronta. La ricerca dell'Osservatorio fatturazione elettronica eCommerce B2b della School of Management Polimi

Fatturazione elettronica - una vera rivoluzione : come funziona la "e-Fattura" : Tra i metodi di pagamento accettati per dedurre i costi di acquisto di benzina e gasolio e per detrarre l'Iva, la scheda carburante (entrata per la prima volta in circolazione 41 anni fa) si prepara ad andare in...

Fattura elettronica rinviata al 2019 : i benzinai revocano lo sciopero : Non ci sarà oggi lo sciopero di 24 ore annunciato dai benzinai. La decisione di revocare la protesta è dovuta alla mediazione del ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, che ha rassicurato il comparto sul rinvio al 1° gennaio 2019 della Fattura elettronica, che invece sarebbe dovuta scattare all’alba del prossimo 1° luglio. Dunque gestori di benzina aperti. “Abbiamo assicurato ai benzinai che rinvieremo questa data e quindi anche per ...

Di Maio dice che i benzinai sono i primi a dover fare la Fatturazione elettronica : ... gratis, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche, e che a partire dal primo gennaio 2017 il ministero dell'Economia mettesse a disposizione dei ...

Fatturazione elettronica - quando c'è l'obbligo : La fattura elettronica è obbligatoria per tutti i fornitori di enti pubblici. Dal 1° gennaio 2019 lo sarà anche per imprese e professionisti. Ecco perché conoscere i passaggi per fare una corretta ...

Di Maio : "Benzinai cavie - Fattura elettronica rinviata" [VIDEO] : I benzinai revocheranno lo sciopero e la fattura elettronica obbligatoria sarà rinviata a gennaio 2019: lo annuncia Luigi Di Maio, ministro dello Sviluppo Economico e vicepremier del governo Conte. Al termine dell’incontro con le sigle dei gestori di benzina, il ministro ha incontrato la stampa per fare alcune precisazioni: "Oggi ho incontrato le sigle dei gestori di benzina. Si tratta di una categoria che fa da cavie alla fatturazione ...

La Fattura elettronica slitta al 2019 - i benzinai revocano lo sciopero : La fatturazione elettronica per i benzinai slitterà al 2019 e la categoria revoca lo sciopero che sarebbe dovuto scattare la sera di lunedì 25 giugno....

Sciopero benzinai revocato - Di Maio : “Fatturazione elettronica quando le categorie saranno pronte” : Lo Sciopero dei benzinai, in programma inizialmente a partire dalle 22 di lunedì 25 giugno fino alle 22 del giorno successivo, è stato revocato. Dopo l’incontro al Ministero dello Sviluppo economico coi rappresentati dei gestori di benzina, c’è stato l’annuncio di Luigi Di Maio: “In queste ore al Ministero dell’Economia, con Giovanni Tria che ringrazio, si sta scrivendo la norma per il rinvio dell’obbligo di ...

Fisco : commercialisti Milano - bene rinvio obbligo Fatturazione elettronica : Roma, 25 giu. (AdnKronos) – Il rinvio dell’obbligo di fatturazione elettronica per le vendite di carburanti annunciato poche ore fa dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, viene giudicato positivamente dalla categoria dei commercialisti di Milano. ‘Quello di oggi è un segnale forte ‘ dichiara Marcella Caradonna, Presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di ...

Sciopero benzinai - vince Luigi Di Maio : revocato a poche ore dal via - slitta la Fatturazione elettronica : In queste ore al ministero dell'Economia stanno scrivendo la norma che entrerà nel decreto dignità'.

Sciopero benzinai revocato. Di Maio : "Fattura elettronica dal 2019" : Il ministro dello Sviluppo economico: "Strumento valido, ma dovrà partire quando le categorie saranno pronte"

