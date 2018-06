Fallout 76 | un video introduce il C A M P | il sistema di costruzione e assemblaggio

Il nuovo video di Fallout 76 ci introduce alle caratteristiche principali del multiplayer : Mentre nella giornata di ieri vi abbiamo riportato il trailer di benvenuto nella West Virginia di Fallout 76, ecco che l'atteso titolo torna a mostrarsi in un nuovo filmato.Come riporta Gematsu, Bethesda Softworks ha rilasciato un nuovo video di gameplay della durata di tre minuti intitolato "You Will Emerge! Introduction to multiplayer."In Fallout 76, creerete il vostro personaggio con il sistema S.P.E.C.I.A.L e vi avventurerete nel vostro ...

Fallout 76 UFFICIALMENTE ANNUNCIATO/ Video trailer : per alcuni insider forse un survival online : FALLOUT 76 UFFICIALMENTE ANNUNCIATO, Video trailer: il seguito di New Vegas, un’espansione o un nuovo gioco? E' fermento in rete dopo il filmato pubblicato dai ragazzi di Bethesda(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 23:04:00 GMT)