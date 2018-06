Facebook è al lavoro per mettere in pausa le parole e | nel frattempo | introduce le

In Italia una persona su tre usa Facebook per trovare lavoro : I social network sono sempre più utilizzati in Italia come strumento per la ricerca di lavoro. Non solo Linkedin, che rimane ancora oggi il punto di riferimento principale. A quanto pare infatti, cresce costantemente il numero di utenti Italiani che cercano lavoro tramite Facebook. Lo rivela l’osservatorio dell’agenzia per il lavoro E-work. Nel nostro Paese il 35%, ossia oltre un candidato ogni tre, usa il social network di Mark ...

"Se vieni ancora al lavoro con quei brufoli ti licenzio" : pubblica su Facebook il messaggio del capo : Emily M., 15 anni, ha pensato a una scherzo, ha riletto quel messaggio più e più volte. Alla rabbia e alla tristezza si è poi succeduto lo sdegno. "Se vieni ancora al lavoro con quei segni sarai licenziata"...

Dirette Facebook : ecco le proposte di lavoro ancora attive! : Nelle puntata del Trono Over di Uomini e Donne di quest’ultima edizione è stato dedicato uno spazio alle Dirette Facebook per dare a piccoli e grandi imprenditori e responsabili risorse umane la possibilità di cercare personale per le proprie aziende. Molte di queste ricerche si sono concluse con successo grazie ai tanti CV inviati da voi tramite i nostri form, ma tante altre sono ancora aperte. ecco in dettaglio le offerte di lavoro ...

Chiude Cambridge Analytica dopo lo scandalo dati Facebook/ Nasce Emerdata - azienda che farà lo stesso lavoro : Chiude Cambridge Analytica, la società dello scandalo Facebook sommersa da spese legali e senza più clienti. Chiude i battenti l'azienda che sfruttò i dati di milioni di utenti(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 15:08:00 GMT)

Buon 1° Maggio 2018 - Festa del Lavoro : ecco le più belle FRASI e CITAZIONI per gli auguri su WhatsApp e Facebook : Il 1° Maggio si celebra la Festa del Lavoro (o Festa dei Lavoratori), e quindi i risultati raggiunti dalle battaglie operaie in molte parti del pianeta. Il 1° Maggio nasce come momento di lotta internazionale di tutti i lavoratori per affermare i propri diritti, per raggiungere obiettivi, per migliorare la propria condizione. Anche se da molti ormai definito “Festa del non Lavoro”, il suo significato non sta solo nello scendere nelle strade, ...

