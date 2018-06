F1 | Vettel conferma i progressi della Ferrari | “siamo riusciti a colmare le nostre

sportfair

: Gara finita con #vsc peccato per l'errore in partenza di #vettel Vittoria meritata per @LewisHamilton Bene… - Ma_Caiazzo : Gara finita con #vsc peccato per l'errore in partenza di #vettel Vittoria meritata per @LewisHamilton Bene… - antorendina : Mario Isola della Pirelli conferma che Vettel se non piove può arrivare a fine gara #FrenchGP - TulipanoNero44 : Vettel si conferma 100% coglione #F1 #FrenchGP #GPFranceF1 -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Il pilota tedesco ha parlato delle differenze tra lae la Mercedes, sottolineando come non si spieghi i continui alti e bassi del team campione del mondo su diverse piste Nonostante siano passate poche ore dalla conclusionegara al Paul Ricard, la Formula 1 si prepara a vivere un nuovo emozionante appuntamento in calendario, il nono di questo pazzesco Mondiale. I team e i piloti si trasferiscono al Red Bull Ring, dove nel week-end andrà in scena il Gp d’Austria, occasione per Sebastiandi riscattare il passo falso di Le Castellet. Photo4 / LaPresse Il tedesco si è soffermato in conferenza stampa sulle diversità tra i top team, partendo dalla Mercedes: “ci sono tante piste diverse in calendario, non saprei perché la Mercedes impressiona in alcune di queste e fatica in altre. La Red Bull è più costante, ci sono alcuni tracciati che si addicono o meno ...