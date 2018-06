F1 | Raikkonen e quell’indiscrezione sull’interesse McLaren | “in passato ci ho parlato ma…”

sportfair

(Di giovedì 28 giugno 2018) Intervenuto in conferenza stampa, Kimihadei suoi obiettivi per questo Gp d’Austria, non appuntamento del Mondiale di Formula 1 Nonostante siano passate poche ore dalla conclusione della gara al Paul Ricard, la Formula 1 si prepara a vivere un nuovo emozionante appuntamento in calendario, il nono di questo pazzesco Mondiale. I team e i piloti si trasferiscono al Red Bull Ring, dove nel week-end andrà in scena il Gp d’Austria, occasione per Sebastian Vettel di riscattare il passo falso di Le Castellet. Il compagno di squadrainvece va a caccia di un altro podio, che bisserebbe quello ottenuto in Francia con il terzo posto agguantato nel finale. Photo4 / LaPresse Il finlandese è intervenuto nella conferenza stampa del giovedì, durante la quale ha svelato i propri obiettivi per questo week-end: “dobbiamo ottenere migliori risultati al ...