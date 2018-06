F1 | Hamilton analizza le differenze con Vettel | “sono concentrato su me stesso | ma lui ha

sportfair

: RT @SkySportF1HD: .@LewisHamilton analizza i problemi avuti in gara ?????? #SkyMotori - joana3028 : RT @SkySportF1HD: .@LewisHamilton analizza i problemi avuti in gara ?????? #SkyMotori -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Il pilota della Mercedes ha parlato di ciò che lo diversifica dain questo Mondiale, esprimendo il proprio parere a riguardo Nonostante siano passate poche ore dalla conclusione della gara al Paul Ricard, la Formula 1 si prepara a vivere un nuovo emozionante appuntamento in calendario, il nono di questo pazzesco Mondiale. I team e i piloti si trasferiscono al Red Bull Ring, dove nel week-end andrà in scena il Gp d’Austria, occasione per Sebastiandi riscattare il passo falso di Le Castellet. Lapresse/Photo4invece va a caccia di un’altra vittoria, che gli permetterebbe di allungare il vantaggio nella classifica piloti adesso di 14 punti. “Letra me e? Non mi sono messo seduto adrle – le parole diin conferenza – da parte mia posso dire che ci sono stati week-end in cui ero molto forte ed altri ...