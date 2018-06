F1 - Ferrari | Vettel determinato ' Voglio il quinto titolo'

F1 - GP Austria 2018 : obiettivo riscatto per Sebastian Vettel e la Ferrari. Ma Spielberg è un feudo Mercedes : Secondo GP consecutivo per il Mondiale di F1, che fa tappa a Spielberg, in Austria. Si riparte dalla Francia e dalla vittoria di Lewis Hamilton, che si è ripreso la vetta del campionato ed ora conduce con 14 punti di vantaggio su un Sebastian Vettel quinto a Le Castellet dopo l’incidente al via con Valtteri Bottas. La lotta per il titolo prosegue ora sul Red Bull Ring, dove non sono ammessi altri errori per il tedesco. PRONTO ...

F1 - GP Austria 2018 : obiettivo riscatto per Sebastian Vettel e la Ferrari. Ma Spielberg è un feudo Mercedes : Secondo GP consecutivo per il Mondiale di F1, che fa tappa a Spielberg, in Austria. Si riparte dalla Francia e dalla vittoria di Lewis Hamilton, che si è ripreso la vetta del campionato ed ora conduce con 14 punti di vantaggio su un Sebastian Vettel quindo a Le Castellet dopo l’incidente al via con Valtteri Bottas. La lotta per il titolo prosegue ora sul Red Bull Ring, dove non sono ancora ammessi errori per il tedesco. PRONTO ...

F1 Ferrari - Vettel : 'Ci sono poche curve - ma è difficile' : TORINO - Dopo la delusione di Le Castellet per la Ferrari è già tempo di pensare al GP d'Austria. È Sebastian Vettel a presentare il tracciato dal sito della Ferraari: ' Benvenuti allo Spielberg, la ...

F1 - GP Austria 2018 : la sottile differenza tra Mercedes e Ferrari. Hamilton - quando è favorito - vince sempre. Vettel… : Lewis Hamilton si è ripreso la vetta del Mondiale di F1 grazie alla vittoria nel GP di Francia. Ci si attendeva una Mercedes dominante, come a Barcellona, e così è stato, aiutata dall’incidente in partenza tra Sebastian Vettel e Valtteri Bottas che ha agevolato il compito del campione del mondo in carica. La Ferrari è costretta a leccarsi le ferite, e riflettere sui propri errori. Un copione già visto quest’anno. La stagione 2018 di ...

E se Vettel non meritasse la Ferrari… : Troppi errori e numerosi punti persi per strada, Sebastian Vettel avverte la pressione della Ferrari: e se non meritasse di stare a Maranello? La partenza, lo scatto bruciante, un errore e poi il patatrac. Sebastian Vettel ha sbagliato, lo ha fatto di nuovo, dimostrando di non saper reggere al meglio la pressione di guidare una monoposto come la Ferrari. Troppo facile esaltarlo di fronte alle vittorie, ma al cospetto di così tanti errori non si ...

F1 - Gp di Francia 2018 : Hamilton vince - Vettel scontro e rimonta finale - Raikkonen 3° Ferrari e Mercedes - l’impatto : A Le Castellet Seb si scontra con Bottas in partenza si ferma e viene penalizzato poi recupera e termina quinto. Secondo Verstappen e terzo Raikkonen

Formula 1 - partenza disastrosa per la Ferrari poi Vettel rimonta : la diretta del Gp di Francia : A circa metà gara, 25 giri sui 53 previsti, Lewis Hamilton è al comando del Gran premio di Francia, ottavo appuntamento con il Mondiale di Formula 1 2018. L'inglese della...

VIDEO GP Francia 2018 - incidente tra Vettel e Bottas in partenza! Il Ferrarista tocca l’avversario alla prima curva - gara compromessa : Incredibile incidente al via del GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1. Sebastian Vettel e Valtteri Bottas si sono toccati alla prima curva mentre erano in lotta per il secondo posto alle spalle di Lewis Hamilton. Il tedesco ha danneggiato l’alettone anteriore della propria Ferrari ed è stato costretto a rientrare ai box, al pari della finlandese della Mercedes. Il leader della classifica generale ha tamponato il rivale, ora ...

Incidente Vettel Bottas/ Video F1 - GP Francia 2018 : contatto al via - penalità per il pilota della Ferrari : Formula 1, Incidente tra Vettel e Bottas nel GP Francia 2018: contatto al via tra il pilota Ferrari e quello Mercedes, i commissari di gara indagano. Arriverà una sanzione? Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 16:40:00 GMT)

Gp di Francia : Hamilton in pole - terza la Ferrari di Vettel : Il campione del mondo ha beffato all'ultimo giro il compagno di colori Bottas, con un vantaggio di soli 116 millesimi di secondo. In terza posizione la Ferrari di Vettel, che ha inanellato molti giri ...

Francia : Ferrari in seconda e terza fila con Vettel e Raikkonen : Dopo l’ultima sessione di prove libere con la pioggia che ha limitato il lavoro in pista, le qualifiche del GP di Francia si sono svolte sotto un pallido sole, con la Ferrari che ha ottenuto il terzo e sesto tempo con Sebastian Vettel (1’30’’400) e Kimi Raikkonen (1’31’’057). La sessione è stata interrotta da bandiera […] L'articolo Francia: Ferrari in seconda e terza fila con Vettel e Raikkonen sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

F1 Francia - Ferrari - Vettel : «Spingevo ma ho esagerato» : LE CASTELLET - Vettel non può essere soddisfatto del risultato ma la prova è stata buona. Difficile fare meglio qui contro queste Mercedes. 'È stato difficile trovare il bilanciamento, ho provato a ...

Vettel : 'Partire terzo è ok - grazie a Ferrari e strategia in gara andrà bene' : Il finlandese non è riuscito a piazzare la zampata vincente finendo dietro anche alle due Red Bull; una giornata da dimenticare per il campione del mondo 2007 che, in gara, sarà chiamato alla rimonta ...

F1 - Kimi Raikkonen la zavorra della Ferrari. Ogni qualifica un errore - Vettel dovrà fare tutto da solo per il Mondiale : La Ferrari ha un serio problema all’interno del proprio team e si chiama Kimi Raikkonen. Il finlandese sta attraversando un periodo molto complicato, non riesce più a esprimersi ai massimi livelli, sembra sempre più in affanno ed è lontano dai picchi toccati in una gloriosa carriera. L‘ultimo uomo capace di vincere un Mondiale al volante di una Rossa (e sono ormai passati undici anni da quel momento indimenticabile…) continua a ...