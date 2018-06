F1 – Definito il futuro di Ricciardo | l’australiano resta alla Red Bull | decisivo un

sportfair

(Di giovedì 28 giugno 2018) In seguito ad un incontro andato in scena nella giornata di ieri,ha deciso di rinnovare il contratto con la RedIldi DanielsaràRedun incontro tra il pilota australiano ed Helmut Marko avvenuto ieri in Austria. Essendo chiuse le strade che conducono a Ferrari e Mercedes, il driver di Perth non ha altra soluzione che firmare il rinnovo con la scuderia austriaca che, a sua volta, si impegnerà a corrispondergli un assegno mensile di pari portata rispetto a quello di Verstappen. Photo4 / LaPresse Vincono tutti dunque al termine di questa lunga e complicata trattativa che, per un periodo, aveva avvicinatoFerrari, team che aveva siglato con il pilota un’opzione scaduta ormai fa qualche giorno. Per nulla allettanti le offerte di Renault e McLaren,ha deciso di rimanereRed, dove continuerà a ...