F1 | a tutto Vettel | l’errore in Francia e le prospettive “ferrariste” per il Gp d’Ausitra

F1 - Kimi Raikkonen la zavorra della Ferrari. Ogni qualifica un errore - Vettel dovrà fare tutto da solo per il Mondiale : La Ferrari ha un serio problema all’interno del proprio team e si chiama Kimi Raikkonen. Il finlandese sta attraversando un periodo molto complicato, non riesce più a esprimersi ai massimi livelli, sembra sempre più in affanno ed è lontano dai picchi toccati in una gloriosa carriera. L‘ultimo uomo capace di vincere un Mondiale al volante di una Rossa (e sono ormai passati undici anni da quel momento indimenticabile…) continua a ...

F1 Francia - Vettel : «Non sono riuscito a tirare fuori tutto il potenziale» : LE CASTELLET - Ha puntato maggiormente sul passo gara piuttosto che sul giro secco Sebastian Vettel, ma è riuscito ad ottenere il 5° tempo di giornata. A fine giornata il tedesco è comunque ...

F1 - Vettel fa autocritica dopo le libere : “non sono riuscito a tirare fuori tutto il potenziale della macchina” : Il pilota tedesco se l’è presa con se stesso dopo quanto accaduto nel corso delle libere, sottolineando di non essere riuscito a tirare fuori tutto il potenziale dalla sua Ferrari La prima giornata di prove libere del Gp di Francia sanciscono il dominio di Lewis Hamilton che, dopo le FP1, chiude al comando anche le FP2. Il pilota campione del mondo in carica ferma il crono sull’1:32.539, precedendo di ben sette decimi le due Red Bull ...

F1 - GP Francia 2018 : riparte il duello Vettel-Hamilton su un circuito tutto da scoprire : Sono passate sette gare nel Mondiale di Formula Uno 2018, esattamente un terzo della stagione e, sostanzialmente, non è successo niente. No, non siamo impazziti, molto è già avvenuto, come le tre vittorie (e quattro pole position di Sebastian Vettel) oppure i cinque podi (con due successi) di Lewis Hamilton, per giungere ai quattro secondi posti di Valtteri Bottas. Sul fronte della emozionante sfida al vertice proprio tra i due piloti quattro ...

F1 - Vettel punta tutto sul motore 2 della Ferrari : “potrebbe giocare un ruolo fondamentale per la vittoria” : Sebastian Vettel ha parlato delle novità portate dalla Ferrari in Canada, sottolineando come il motore giocherà un ruolo importante ai fini della vittoria Archiviato il Gp di Monaco, la Ferrari si prepara adesso al prossimo appuntamento di Montreal, terra di conquista nelle ultime stagioni di Lewis Hamilton. Sebastian Vettel, però, partirà quest’anno avvantaggiato rispetto al rivale della Mercedes, dal momento che potrà disporre del motore ...

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : Daniel Ricciardo il favorito - Vettel si gioca quasi tutto in partenza - Hamilton correrà in difesa? : Oggi è il gran giorno della gara sul circuito cittadino più famoso e glamour del mondo. Sul palcoscenico di Montecarlo, apprestiamoci a vivere 78 giri di grande intensità in cui saranno i particolari a fare la differenza. Daniel Ricciardo, su Red Bull, partirà dalla pole ed i favori del pronostico sono per lui. A Monaco, quando si parte dalla p.1, è una bella base per ottenere il successo nella corsa domenicale. La pista offre poche chance per ...

F1 – Vettel sincero nel post qualifiche del Gp di Monaco : “contento ma non del tutto - ecco perchè” : Le parole di Sebastian Vettel dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gp di Monaco: il tedesco della Ferrari contento… ma non troppo Stratosferica pole position di Daniel Ricciardo oggi a Montecarlo. L’australiano della Red Bull partirà dalla prima casella in griglia domani al Gp di Monaco, appena davanti a Sebastian Vettel, che sul finale è riuscito a far meglio di Hamilton, ‘rubandogli’ la prima fila. Terzo quindi ...

F1 - a tutto Vettel : “mi manca molto Schumacher - sul futuro di Raikkonen invece dico che…” : Sebastian Vettel ha parlato della sua nostalgia per Schumacher, soffermandosi poi anche sul futuro di Kimi Raikkonen Fascino ed eleganza, lusso e… velocità. Il Gp di Montecarlo è questo e altro, un condensato di emozioni e spettacolo che rende la gara del Principato tra le più attese in calendario. photo4/Lapresse Un’occasione fondamentale per la Ferrari per tornare a sorridere, viste anche le prestazioni di Vettel e Raikkonen ...

Sebastian Vettel - GP Spagna 2018 : “Contento della mia prestazione - domani in gara sarà tutto da decidere..” : Sebastian Vettel si ferma in terza posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna 2018 di Formula Uno, staccato di appena 132 millesimi dallo strepitoso tempo di Lewis Hamilton che spezza il suo filotto di tre pole position consecutive. La sessione del Montmelò ha regalato molte sorprese, con il tedesco della Ferrari che si è qualificato con le gomme Soft nel Q2, facendo segnare un tempo eccellente, mentre nel Q3 ha faticato nel primo ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Lewis Hamilton vince e ringrazia la fortuna. Vettel rovina tutto - disastro Red Bull : Il quarto round del Mondiale 2018 di Formula Uno, a Baku (Azerbaijan), sorride a Lewis Hamilton (Mercedes) al termine di una gara pazza in cui è successo veramente di tutto. Seconda posizione per Kimi Raikkonen (Ferrari) e terzo per Sergio Perez (Force India). Sebastian Vettel conclude quarto, in vetta per quasi tutta la gara, ma l’ingresso della Safety Car è favorevole al britannico anche per un errore in frenata del tedesco. Sfortunato ...

F1 Azerbaijan - Vettel : «La macchina faceva tutto quello che volevo» : BAKU - Grande prova di Sebastian Vettel nella "Montecarlo del Mar Caspio". Il tedesco ha centrato un'altra pole grazie un giro perfetto e a un capolavoro di tutto il team Ferrari, che in una notte ha ...

Sebastian Vettel - GP Azerbaijan 2018 : “La macchina è stata fantastica. Abbiamo fiducia per domani ma tutto può succedere qui” : Terza pole consecutiva per Sebastian Vettel, che domani scatterà dalla prima posizione nel GP d’Azerbaijan. Il tedesco non ha nascosto la sua soddisfazione in conferenza stampa, soprattutto considerando le difficoltà avute nella giornata di ieri. “Ieri ho fatto fatica a trovare il feeling con la pista, che qui è fondamentale. Ma alla fine della giornata ero fiducioso. Oggi sono riuscito a fare meglio. La macchina è stata fantastica, ...