Ex parlamentari | ' Tagliano i vitalizi per mettere mano alle pensioni degli italiani'

(Di giovedì 28 giugno 2018) L’associazioneexannuncia battaglia contro la delibera sul taglio deiapprodata oggi in ufficio di presidenza alla Camera: proprio questo pomeriggio si è svolta a Montecitorio una conferenza stampa con Antonello Falomi e Giuseppe Gargani, i quali hanno spiegato nel dettaglio i motivi della loro opposizione a questo provvedimento voluto dal Presidente della Camera VIDEO Roberto Fico. Falomi: 'Togliereè pura vendetta politica: l'obiettivo è' L'ex deputato di DS e Rifondazione Comunista VIDEO Antonello Falomi ha spiegato: Questa delibera non è frutto della farina di Fico, ma nasce da una stretta collaborazione, peraltro poco chiara, fra il presidente della Camera e il presidente INPS Tito Boeri. Infatti l'INPS ha messo a disposizione della Camera due propri funzionari per fare delle simulazioni ...