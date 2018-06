Estate | indagine | un “under 18” su 3 non sa stare a galla

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 giugno 2018) “Su 8 milioni di minori fra 5 e 18 anni, circa 2 milioni e 800 mila non riescono nemmeno a galleggiare in mare, con un grave rischio per la sicurezza“: lo ha dichiarato all’AdnKronos Salute il pediatra Italo Farnetani, professore ordinario alla Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta, che ha condotto un’in materia. “I bambini possono iniziare a imparare a nuotare da 4 anni in poi. Fino a 5 anni però sono pochi quelli che sanno già nuotare. A 5 riesce a farlo, o meglio a galleggiare e spostarsi in avanti, solo il 50%, mentre 250 mila non sono ancora in grado di farlo. La percentuale di chi non sa nemmeno galleggiare scende al 40% a 6 anni, per assestarsi al 30% da 7 a 18 anni“. Fra i 4 milioni e 600 mila adolescenti di 11-18 anni “sanno nuotare in 3 milioni e 200 mila, ma solo un milione e mezzo sa farlo ...