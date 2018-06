Espressioni denigratorie contro la Figc | deferito Mino Raiola

Mino Raiola deferito per Espressioni denigratorie verso la FIGC : Il deferimento arriva a seguito dell'intervista a Radio24 in cui il super-agente attaccava la FIGC e Di Biagio per la mancata convocazione di Balotelli. L'articolo Mino Raiola deferito per espressioni denigratorie verso la FIGC è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.