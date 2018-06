“Eroi!” L’applauso degli italiani per questi bagnini | ecco cosa hanno fatto E succede

caffeinamagazine

(Di giovedì 28 giugno 2018) I veri eroi dell’estate sono loro, iche ogni giorno rischiano anche la vita per salvare turisti e non dalle situazioni di pericolo. E loro, Cesare e Lorenzo (i ragazzi nella foto, ma ce ne sono altri quattro, al pronto soccorso per l’acqua ingerita durante il salvataggio), si sono comportati proprio da eroi perché, riporta Il Resto del Carlino,messo in salvo due bambine di 7 e 8 anni che rischiavano di morire nelle acque di Torrette di Fano, nelle Marche. I sei sono stati elogiati anche da Enzo Maggi dell’associazione deiMare dentro che, commentando il salvataggio delle due bambine portato a termine nel pomeriggio di mercoledì 27 giugno 2018, non manca di sottolineare quello che troppo facilmente i bagnanti dimenticano: se in spiaggia sventola bandiera rossa significa che è pericoloso tuffarsi in acqua. “È successo un’altra ...