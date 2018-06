Entusiasmante per l’Asus ZenFone 3 TIM l’aggiornamento Oreo | promosso a pieni voti?

optimaitalia

(Di giovedì 28 giugno 2018) Giorni decisamente molto caldi per gli utenti che hanno puntato in questi anni su un Asus3 brandizzato TIM. Come vi ho riportato nella giornata di ieri praticamente in tempo reale, infatti, il produttore ha messo a disposizione del pubblico il tanto invocato aggiornamento del sistema operativo Android, mettendo la parola fine ad un'attesa estenuante. A maggior ragione se si pensa che la versione no brand abbia fatto questo step ormai da diversi mesi.Pare si possa guardare davvero con tanta fiducia verso il nuovo upgrade che ha visto la luce in Italia nelle ultimissime ore, fermo restando che per maturare opinioni più attendibili sarà necessario attendere almeno la prossima settimana. Ad oggi, buona parte di coloro che hanno avuto di testare subito l'aggiornamento Androidsul proprio Asus3 TIM afferma che il device ha fatto un deciso passo in avanti per ...