'Elisabetta è giù di corda': la regina annulla improvvisamente i suoi impegni

(Di giovedì 28 giugno 2018) Lasarebbe "giù di". A riferirlo è una nota diffusa da Buckingham Palace, in cui si spiega che la 92enne monarca è stata costretta a cancellare un'apparizione pubblica presso la Cattedrale di St. Paul."Queen Elizabeth is feeling under the weather", dice la fonte reale specificando che lanon avrebbe presenziato al 200esimo annivesario dell'Order of Saint Michael and Saint George, ordine cavalleresco istituito nel 1818 da George IV di Hannover. I sudditi inglesi probabilmente sono già in apprensione.D'altronde, nelle ultime settimane,ha dovuto affrontare un calendario di eventi davvero molto denso. Apparsa molto spesso in compagnia della neo-nipote acquisita Meghan Markle, lasi è dovuta abituare alle sempre più frequenti assenze del marito. Il Principe Filippo d'Edimburgo, infatti, ha scelto di ...