Elezioni Europee | Macron pensa ad un fronte comune con PD e Ciudadanos

Zuckerberg chiede scusa all'Europa : "Commessi molti errori - eviteremo interferenze nelle Elezioni europee" : Non in jeans e maglietta come siamo abituati a vederlo, ma in giacca e cravatta, proprio come era accaduto per l'audizione di fronte al Congresso statunitense. E anche stavolta, di fronte ai parlamentari europei convocati dal presidente Antonio Tajani, Mark Zuckerberg ammette candidamente le sue colpe per i recenti scandali che hanno coinvolto Facebook: "Vale per le fake news, per le interferenze russe nelle elezioni americane e per gli ...