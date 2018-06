ELEONORA BRIGLIADORI NON CHIEDE SCUSA A NADIA TOFFA La replica del direttore di Raidue

ELEONORA BRIGLIADORI CONTRO NADIA TOFFA E LA RAI/ “Sul lastrico senza Pechino Express” : la decisione social : ELEONORA BRIGLIADORI dopo la sua esclusione da Pechino Express non cambia idea sulle dichiarazioni CONTRO NADIA TOFFA e si scaglia CONTRO la Rai in una intervista a Oggi.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 22:40:00 GMT)

La fu ELEONORA BRIGLIADORI : ‘Avevo bisogno di Pechino - sono sul lastrico’ : “Quando hanno accettato la mia candidatura conoscevano il mio passato e le mie idee. Il programma poi è registrato e non c’era rischio di mandare in onda mie dichiarazioni poco gradite. Avevo bisogno di partecipare a Pechino Express perché non ho mai vissuto di rendita e ho bisogno di lavorare. Mi hanno ridotto sul lastrico, ma io non elemosino la pietà di nessuno”. Eleonora Brigliadori, in un’intervista a Oggi, dice la ...

ELEONORA BRIGLIADORI non chiede scusa a Nadia Toffa e confessa di essere sul lastrico : Eleonora Brigliadori, alias Aaron Noel, si sfoga dopo essere stata esclusa da Pechino Express a causa di alcuni pesanti commenti su Nadia Toffa e le cure contro il cancro. Eleonora Brigliadori non chiede scusa alla inviata delle Iene che sta lottando contro il tumore e che in passato aveva fatto servizi giornalistici sulle discutibili convinzioni mediche della Brigliadori. L’attrice, in un’intervista al magazine Oggi, dichiara: Non ...

Palinsesti Rai - le risposte alle questioni ELEONORA BRIGLIADORI - Flavio Insinna e Alessandro Greco : Mercoledì 27 giugno a Milano la Rai ha presentato i Palinsesti autunnali agli investitori. Un’occasione anche per rispondere ad alcune polemiche esplose in questi giorni di inizio estate. Pechino Express, questione Brigliadori Andrea Fabiano, il direttore di Rai2, non può esimersi dal parlare del caso che ha infiammato queste ultime settimane televisive: Eleonora Brigliadori doveva partecipare alla nuova edizione di Pechino Express, ...

Carolyn Smith contro ELEONORA Brigliadori : Carolyn Smith che sta lottando contro il cancro, si scaglia contro Eleonora Brigliadori e le sue frasi choc contro Nadia Toffa che sta lottando anche lei contro la malattia. Uno sfogo rabbioso quello della Smith, rilasciato al “Corriere della Sera”, che va in difesa della conduttrice delle Iene e di tutte le donne che come lei stanno affrontando il brutto male. «Dice cose gravissime e offensive, tipo che la chemioterapia uccide, i tumori no. ...

Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti prendono il posto di ELEONORA BRIGLIADORI a Pechino Express : FUNWEEK.IT - Ufficializzata l'esclusione di Eleonora Brigliadori da Pechino Express, gli addetti ai lavori del reality on the road condotto da Costantino della Gherardesca si sono rimboccati le...

Carolyn Smith contro ELEONORA BRIGLIADORI : “Ha fatto una cosa ridicola e oscena” : La giurata di Ballando con le Stelle Carolyn Smith ha espresso parole di dissenso nei confronti di Eleonora Brigliadori ed elogia la Rai per averla esclusa da Pechino Express