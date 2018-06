Egitto | Eni scopre Noor | ‘Più grande giacimento di gas del Mediterraneo’ Ma per l’Italia

Omicidio Giulio Regeni - nessuna svolta nelle indagini : i filmati consegnati dall’Egitto sono pieni di buchi temporali : Ancora nessuna svolta nelle indagini per l'Omicidio di Giulio Regeni. I filmati consegnati dalle autorità egiziane - girati nella metropolitana del Cairo il giorno della scomparsa del ricercatore - non mostrano nulla di rilevante ma al tempo stesso sono colmi di tagli e veri e propri buchi temporali.Continua a leggere

Regeni : Renzi - Salvini e i rapporti con l’Egitto. A chi interessa la verità? : di Claudia De Martino* Ha fatto scalpore la recente dichiarazione del neo ministro dell’Interno Matteo Salvini che attribuisce maggior peso alle buone relazioni con l’Egitto che al proseguimento delle indagini sull’efferata morte per tortura del giovane ricercatore a Il Cairo, Giulio Regeni, nel febbraio di due anni fa (2016). “Non possiamo non intrattenere relazioni con un Paese che è importantissimo da ogni punto di vista” ha dichiarato ...

ENI completa cessione 10% di concessione Shorouk in Egitto : Teleborsa, - ENI ha finalizzato la cessione a Mubadala Petroleum , società interamente posseduta da Mubadala Investment Company, di una quota del 10% nella concessione di Shorouk , nell'offshore dell'...

ENI completa cessione 10% di concessione Shorouk in Egitto : ENI ha finalizzato la cessione a Mubadala Petroleum , società interamente posseduta da Mubadala Investment Company, di una quota del 10% nella concessione di Shorouk , nell'offshore dell'Egitto, nella ...

Salvini : “Regeni? Più importanti rapporti con l'Egitto”/ La famiglia : “Continueremo a cercare la verità” : Giulio Regeni, parla Matteo Salvini: “Più importanti rapporti con l'Egitto”. La reazione della famiglia del ricercatore torturato e ucciso al Cairo: “Continueremo a cercare la verità”(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 15:02:00 GMT)

Salvini : "Regeni? Sono più importanti i rapporti con l'Egitto" : Il ministro dell'Interno ribadisce che la richiesta di verità e giustizia per il giovane ricercatore è una questione della famiglia

Perché l’Egitto prepara i Mondiali in Cecenia? : C'entra la Russia e la volontà di Vladimir Putin di contare di più nel mondo arabo The post Perché l’Egitto prepara i Mondiali in Cecenia? appeared first on Il Post.

Omicidio Regeni - i genitori lanciano lo sciopero della fame : "In Egitto chi cerca la verità paga un prezzo altissimo" : Al via l'astensione dal cibo a staffetta dopo gli arresti al Cairo dei consulenti che cercano di fare luce sulla morte del ricercatore. Paola e Claudio:...

Rompere il silenzio sull'Egitto : libertà per Amal Fathy e giustizia per Giulio Regeni : (Questo post è stato scritto insieme a Marisa Matias - Parlamentare Europeo - Portogallo)Sono ormai molte le vicende inquietanti e oscure che sono accadute e che accadono in Egitto. E tanto, decisamente troppo, è il silenzio della politica e della diplomazia che relega gran parte di queste vicende negli angoli più dimenticati delle agende politiche e fuori da qualsiasi priorità nelle relazioni internazionali.L'arresto ...

Regeni - con nuovi video possibile un passo in avanti verso la verità. Ma possiamo fidarci dell'Egitto? : In queste ore al Cairo, dove sono arrivati ieri gli inquirenti italiani che indagano sulla morte di Giulio Regeni, sono iniziate le operazioni di recupero dei video delle telecamere di sorveglianza della metropolitana su cui è salito il ricercatore friulano la sera in cui venne rapito, il 25 gennaio del 2016.A effettuare il recupero delle immagini è un team russo che ha sviluppato un software specifico per ripristinare file video ...

Caso Regeni - è il giorno della consegna delle telecamere da parte dell’Egitto : il nuovo ruolo del governo nell’indagine : Collaborare con le autorità italiane e fare piazza pulita di tutti i soggetti che potrebbero portare a una versione alternativa rispetto a quella fornita dall’autorità del Cairo: la strategia tenuta dell’establishment egiziano sull’omicidio di Giulio Regeni appare sempre più chiara. Oggi la procura del Cairo consegnerà le immagini delle telecamere di videosorveglianza della metropolitana che potrebbero fare luce su quanto ...

Arrestata la moglie del legale dei Regeni in Egitto - protesta la mamma di Giulio : Arrestata la moglie del legale dei Regeni in Egitto, protesta la mamma di Giulio Arrestata la moglie del legale dei Regeni in Egitto, protesta la mamma di Giulio Continua a leggere L'articolo Arrestata la moglie del legale dei Regeni in Egitto, protesta la mamma di Giulio proviene da NewsGo.

Regeni - la mamma Paola e l’avvocato annunciano lo sciopero della fame dopo l’arresto in Egitto dell’attivista Amal Fathy : “Da donne siamo particolarmente turbate e inquiete per il protrarsi della detenzione di Amal, moglie del nostro consulente legale Lofty direttore dell’Ecrf. Da lunedì inizieremo un digiuno a staffetta chiedendo la sua liberazione immediata“. L’appello è stato lanciato dalla mamma di Giulio Regeni, Paola Deffendi, e dall’avvocato della famiglia Alessandra Ballerini per protestare contro l’incarcerazione al Cairo ...

Arrestata la moglie del legale dei Regeni in Egitto - protesta la mamma di Giulio : Un'altra tegola colpisce la famiglia Regeni : al Cairo viene Arrestata Amal Fathy, moglie di Mohamed Lotfy, direttore esecutivo di una ong, la Commissione egizia per i diritti e le libertà, che ...